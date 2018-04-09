В Wi-Fi в московском метро выявлена уязвимость, чреватая масштабной утечкой персональных данных пассажиров.

Как пишет издание The Village, ее обнаружил программист Владимир Серов. Уязвимость существовала минимум с 17-го мая прошлого года, но программист обнаружил ее лишь несколько дней назад. Информацию об этом он опубликовал в одном из сетевых изданий. При этом компания, которая отвечает за Wi-Fi в метро, просила его от публикации воздержаться.