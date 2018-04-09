В Wi-Fi в московском метро выявлена уязвимость, чреватая масштабной утечкой персональных данных пассажиров.
Как пишет издание The Village, ее обнаружил программист Владимир Серов. Уязвимость существовала минимум с 17-го мая прошлого года, но программист обнаружил ее лишь несколько дней назад. Информацию об этом он опубликовал в одном из сетевых изданий. При этом компания, которая отвечает за Wi-Fi в метро, просила его от публикации воздержаться.
Комментарии3
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brocer 09 апреля 2018 | 19:38
Выкидывайте свои смартфоны в мусор. (просто совет).
redactor 09 апреля 2018 | 20:06
Сказал нищеброд, у которого нет денег даже на бюджетный залоченный
jetsam 09 апреля 2018 | 19:59
роскомнадзор возбудился?
прокуратура возбудилась?
пользователи возбудились?
нет?
тогда чего публиковать - смысл-то?
ни холодно ни жарко..