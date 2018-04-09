Фейсбук начинает оповещение своих пользователей, пострадали ли они от массовой утечки персональных данных
Пользователи будут получать соответствующее уведомление с 19-ти часов по Москве.
Ранее сообщалось, что из-за масштабной утечки персональных данных могли пострадать почти 90 миллионов человек.
Комментарии3
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cap_ 09 апреля 2018 | 19:43
В раша-пабликах публикуют счета, на которые можно перечислить денежные средства для поддержки... внимание... Дерипаски, Вексельберга и иже с ними.. Гггг...
"Народ" требует поддержать "капитанов бизнеса"... пенсионеры, в большинстве, не против..
Американский империализм не пройдёт!
ЧЁТАРЖУ
g__e__e__p 09 апреля 2018 | 19:51
cap_: Кто то прикалывается, а вы как дитё верите.
mbh_vor_n1 09 апреля 2018 | 19:57
cap_: Почему бандеровцы так исторически тупы?
Верят в любую чушь... )