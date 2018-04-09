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19:30, 09 апреля 2018

США примут решение об ответных мерах в отношении Сирии после химатаки в Восточной Гуте в самое ближайшее время

Соединенные Штаты примут решение об ответных мерах в отношении Сирии после химатаки в Восточной Гуте в самое ближайшее время. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, это произойдет в течение 24-48 часов. «Никакие варианты, в том числе, силовые, не исключены», — сказал он членам своей администрации.
Сегодня же Трамп вновь призвал Россию и Сирию разблокировать район Восточной Гуты, где произошла химатака, для доступа туда медиков и международных наблюдателей.

Комментарии

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kottigr1 09 апреля 2018 | 19:37

Хорошо, что от пиндосовских санкций российские патриоты теряют лишь доллары, а суверенный рубль остается недосягаем для ударов американской военщины.. !

navsegda 09 апреля 2018 | 19:42

kottigr1: ты реально глупый или троллишь ? ВСЕ товары ширпотреба импортные , их цена привязана к доллару и значит цены в рублях возрастут

neburzhui2 09 апреля 2018 | 19:44

F - 35 будет сбит в небе над Сирией !

mordechai_blinchikov 09 апреля 2018 | 19:50

neburzhui2:
- конечно, в соотношении 1:30

mymymy 09 апреля 2018 | 19:55

mordechai_blinchikov: Самая лучшая мера - это повешение Колина Пауэлла перед Белым домом с пробиркой в руке и с плакатиком на тушке "Я врал про ситуацию в Ираке".
Жаль, что этого не будет... а так-то ведь самое адекватное.

mordechai_blinchikov 09 апреля 2018 | 19:59

mymymy: Жаль, что этого не будет.
-Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе."

kottigr1 09 апреля 2018 | 20:01

mymymy: В интернетах часто любят упоминать пресловутую пробирку которой Колин Пауэлл тряс перед вторжением в Ирак -- якобы он говорил что в ней находятся образцы иракского ОМП, и потому надо немедленно воевать. Во время этой своей речи он сказал ровно то что следовало из отчетов комиссий ООН. Пробирка же была всего лишь ораторским приемом, и при демонстрации оной Пауэлл сказал что вот такое количество сухого порошка с агентами сибирской язвы привело к остановке работы Конгресса в террористических атаках 2001 года, а вышеупомянутое кол-во неучтенных иракских биологических агентов с сибирской язвой -- это многие десятки тысяч подобных пробирок. Весь этот аргумент относился к предыдущим спорам с теми кто утверждал, что раз в Ираке ничего не нашли, то и следует считать, что ничего нету. Пауэлл указывал на то что сам по себе факт не нахождения ничего не говорит -- речь идет об относительно малых объемах которые несложно спрятать -- и требовал от Ирака полной прозрачности процесса.

luger_max_otto 09 апреля 2018 | 19:59

На путинском мультике?

kottigr1 09 апреля 2018 | 19:45

navsegda: Щи да каша – пища наша. Жили же деды без "зелени" и нам не привыкать, тем более, что наш Вошьдь милостиво разрешил бесплатно собирать валежник.. Он добрый, как дедушка Ленин.

tour 09 апреля 2018 | 20:06

kottigr1: /...наш Вошьдь милостиво разрешил бесплатно собирать валежник.. /
Оно, даже недавно призвало - дать возможность каждому человеку в России иметь своё дело. Сейчас, можно без проблем выбрать, кто будет вести его дело – ФСБ, Следственный Комитет или Генпрокуратура.

zapadnay 09 апреля 2018 | 20:02

Как же хорошо жилось богатым и властным при ненашим интеллигентном воспитанном Обаме.
Но тут пришёл Наш Трамп и сразу стало «весело». Привет Симонян.

cap_ 09 апреля 2018 | 19:51

В раша-пабликах публикуют счета, на которые можно перечислить денежные средства для поддержки... внимание... Дерипаски, Вексельберга и иже с ними.. Гггг...

"Народ" требует поддержать "капитанов бизнеса"... пенсионеры, в большинстве, не против..

Американский империализм не пройдёт! ЧЁТАРЖУ

stebinmaku 09 апреля 2018 | 19:39

Ну, теперь осталось закрепить успех и сбацать через пару-тройку недель "на бис" новую новеллу из серии "Весь мир в пробирке" - нечто чудовищно-зверское, типа массового отравления в некой цивилизованной стране каким-нибудь "UltraSuperNew-новичком", чтобы у каждого западного обывателя снесло не только крышу, но и чердачок..

navsegda 09 апреля 2018 | 19:50

stebinmaku: Поверь нападения на Грузию , аннексии Крыма , гибридной войны в Донбассе , отравлении Литвиненко ,отравлении Скрипаля , сбитого МН 17 и пр. выкрутасов вполне достаточно

mikr 09 апреля 2018 | 19:40

Уже скоро год, как Трамп принимает решение нанести удар Северной Корее.

navsegda 09 апреля 2018 | 19:52

mikr: Уже почти год как Трамп запустил 59 тамагавков по Сирии

shmuel63 09 апреля 2018 | 19:55

mikr: Согласитесь, что за последний год из-за Трампа изменилось многое - и не в пользу России. Да что там за год - за последние сутки.

cap_ 09 апреля 2018 | 19:41

Рублишко покатился, биржи обвалились, капиталы ополовинились. Торговые центры горят, свалки воняют. Кота сожгли огнемётом...

Говорили, что Пуйло не продержится до конца своего срока, но тут еще хуже: ему бы до инаугурации дотянуть!

vlabumur 09 апреля 2018 | 19:44

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие 24-48 часов примут ряд важных решений в ответ на химическую атаку в Сирии. По его словам, это была отвратительная и зверская атака. При этом Трамп не исключил, что ответственность за инцидент может лежать на России.
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Жрите ваш ужин. - Завтракать не придётся.

фильм "Три толстяка" 1966.г

max3446 09 апреля 2018 | 19:45

Главарь украинской неонацистской группировки «Братство»* Дмитрий Корчинский заявил, что украинцы должны стать более религиозными для совершения террористических актов в России. При этом он недвусмысленно намекнул, что необходимо брать пример с ИГИЛ*.

«Необходимо, чтобы национально-освободительная борьба превратилась в войну за веру», — сказал он.

В контексте противодействия строительству и движению по Крымскому мосту, он признал: «К сожалению, пока что наша организация не способна на диверсии на территории врага».

В то же время Корчинский подчеркнул: «Украинское общество должно готовиться к этому. Мы понимаем, что государство никогда не сможет позволить себе действовать вглубь территории врага, но общественные организации могут себе это позволить. Собственно, подготовка общества к этому является очень важным нашим заданием». Для этого «необходимо, чтобы национально-освободительная борьба превратилась в войну за веру», — убежден он.

Корчинский заметил: «Украинские националисты, начиная с ОУН* и по сегодняшний день не осуществили ни одной диверсии, например, в Москве. А религиозные люди, скажем, исламисты, осуществили массу диверсий в Москве. То есть мы должны были бы стать более религиозными».

Это финиш господа. Стану 404 (некогда Украина), теперь официально можно отнести к разряду террористических

kottigr1 09 апреля 2018 | 19:48

max3446: Полковник ФСБ Дмитрий Корчинский заявил ?

max3446 09 апреля 2018 | 19:51

kottigr1: да нет, украинский нацист, герой майдана и госдеповец

kottigr1 09 апреля 2018 | 19:55

max3446: Так ведь он на выслуге у российских чекистов ещё с середины 90-х трудится, а ты такие пасквили об этом российском патриоте строчишь...

max3446 09 апреля 2018 | 20:01

kottigr1: в вашем больном воображении? В 90-е он в Чечне вместе с Яцкнюком на стороне боевиков воевали против России

kottigr1 09 апреля 2018 | 20:06

max3446: Ого.. Моджахед Яценюк .. !
У Вас "Вести-24" мозги просквозили ?

max3446 09 апреля 2018 | 20:08

kottigr1: об этом все человечество знает, что он не просто воевал, а пытал наших солдат. 2 свидетеля это подтвердили, а он опроверг. а мы все знаем что заявления яценюка всегда лживые и их наоборот надо понимать

kottigr1 09 апреля 2018 | 20:12

max3446: Так вроде же в РФ тем кто головы российским военнослужащим с 16-ти лет отрезал "Героев России" дают... а моджахеда Яценюка даже значком "ГТО" Путин не наградил.. Ох, не сходится что-то у Вас..

navsegda 09 апреля 2018 | 19:55

max3446: А какой государственный пост занимает Корчинский ? Какое отношение он имеет к гос-ву Украина ?
Если ты зайдёшь на какой нибудь сайт русских националистов ты там и не такое прочитаешь , например на сайте Чёрной сотни

max3446 09 апреля 2018 | 19:56

navsegda: по сути он тиражирует что думаю в администрации киевской кровавой незаконной хунты

slonosl1 09 апреля 2018 | 20:09

max3446: Корчинский прошел все горячие точки начиная с конца 80-ых.В 2/3 конфиликтов он участвовал на стороне КГБ и ГРУ. В остальное время работал сам на себя, как любой наёмник, который живет с войны. По сути это тот же Гиркин только круче) Кстати основную часть своей жизни он провёл в Ростове и Екатеринбурге..Так шо мимо, гражданин. И если он действительно такое заявил значит кому то на Лубянке это надо..

ahtanizovka 09 апреля 2018 | 19:57

Надеюсь координаты американских носителе уже введены в полётные задания наших ракет☝️

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