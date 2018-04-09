США примут решение об ответных мерах в отношении Сирии после химатаки в Восточной Гуте в самое ближайшее время

Соединенные Штаты примут решение об ответных мерах в отношении Сирии после химатаки в Восточной Гуте в самое ближайшее время. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, это произойдет в течение 24-48 часов. «Никакие варианты, в том числе, силовые, не исключены», — сказал он членам своей администрации.

Сегодня же Трамп вновь призвал Россию и Сирию разблокировать район Восточной Гуты, где произошла химатака, для доступа туда медиков и международных наблюдателей.