США примут решение об ответных мерах в отношении Сирии после химатаки в Восточной Гуте в самое ближайшее время
Соединенные Штаты примут решение об ответных мерах в отношении Сирии после химатаки в Восточной Гуте в самое ближайшее время. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, это произойдет в течение 24-48 часов.
Сегодня же Трамп вновь призвал Россию и Сирию разблокировать район Восточной Гуты, где произошла химатака, для доступа туда медиков и международных наблюдателей.
Комментарии21
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sensei54 09 апреля 2018 | 19:11
Лавров: «Они пользуются очень хорошей репутацией»
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«— Да вот «Нимфа»!.. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный…» (с)
mbh_vor_n1 09 апреля 2018 | 19:15
Очередная пробирка со спермой колина пауэлла для тупой западной "демократии". )
ostapbey 09 апреля 2018 | 19:20
mbh_vor_ что хочет получить сперма Путина с Сирии?
Ну поимеет он Асада в позе федерации..А дальше то что?
Даже?
neburzhui2 09 апреля 2018 | 19:25
Давно надо американского "стелса " завалить.
А то скучная война стала :-))
vasilevich58 09 апреля 2018 | 19:38
neburzhui2: "Давно надо американского "стелса " завалить. А то скучная война стала"
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Вот и поезжай, завали, чем на клаве свои несбыточные влажные мечты выстукивать!
vasilevich58 09 апреля 2018 | 19:41
Долго ботоксный люлей выпрашивал!
Вот, кажется, наконец и допросился! По всем фронтам сразу!
Теперь мы ещё сильнее должны сплотиться вокруг вошдя!
Зубы на полку, а пенсионеров - в расход!
neburzhui2 09 апреля 2018 | 19:42
vasilevich58:
И это будет Израильский F - 35...
:-))))))))))))))
compare 09 апреля 2018 | 19:50
neburzhui2: так иди,и "завали",для начала свой х..ен,набок...сможешь-так и "стелсы" тебе по плечу,кастымхаза....
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 19:36
Видывал я лилипутов и покрупнее тебя. Знаешь, твоя главная проблема в том, что ты читать не умеешь, таких скоро сокращать будут в Ольгино. Ты главного не прочел- российские и сирийские войска не пускают международных наблюдателей в зону возможного применения оружия массового поражения. После этого для меня все стало ясным.
g__e__e__p 09 апреля 2018 | 19:56
luger_max_otto: Брешешь собака! Россия и Сирия их туда на аркане не может затянуть. Как и с боингом в Донецке.Чуть не на коленях упрашивали приехать, хрен вам!
pyccokokc 09 апреля 2018 | 19:13
Ну ведь показывал же Вошьдь, как он по Флориде долбануть может. Чож не долбанёт-то? Или могучие тоже сцат?
Безоружных бомбить он ни разу не испугался, а тут осёкся! Ссыкло, оказывается, пахан у россиян.
sg80g 09 апреля 2018 | 19:36
pyccokokc:
Покак что безоружных бомбят только твои заокеанские хохяева, ублюдок..
pyccokokc 09 апреля 2018 | 19:43
sg80g: да обосрался реально твой вошьдь - зашифровался где-то щели, откуда его хрен выколупаешь.
compare 09 апреля 2018 | 19:52
sg80g: ага..а твои "милые" сирийцы,только "вооруженных до зубов"детей и стариков,да,кусок де..ма холопского?
scullll 09 апреля 2018 | 19:13
Как только бородатые упыри, поддерживаемые США и Западом, огребают люлей, так сразу Асад "травит" мирных жителей...Совпадение?
olegleon 09 апреля 2018 | 19:15
"для доступа туда медиков и международных наблюдателей. "
и для выхода американских инструкторов
kara 09 апреля 2018 | 19:17
принять меры-отозвать своих упырей(советников) и забрать оружие, вот отличные меры со сторона США в Сирии. и меньше гробов вернется домой.
neon999 09 апреля 2018 | 19:40
Химатака - явно ответ на санкции против дружбанов-олигархов.
С другой стороны, если корейского жирдяя американцы так и не решились бомбануть, то с чего бы кремляди подозревать реальных военных мер против себя ?
Олигархам сердобольные россияне скинутся: пенсионеров и детей им не жалко (пускай горят и травятся), а вот о страданиях высокопоставленных воров у них "душа болит".
Психи - что возьмешь ? Поэтому ими и рулит такой отморозок.
vsehporvem 09 апреля 2018 | 19:41
Пусть заходят - после тщательного личного досмотра и без оружия!
shalunok 09 апреля 2018 | 19:44
Симоньян публично сожгет чучело Трампа, а Роскомнадзор изымет все упоминания об овациях в ГД ппиветствующих его избрание.
compare 09 апреля 2018 | 19:55
shalunok: а "зах-а-рова",сбацает "танец войны",племени сиу...