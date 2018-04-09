/Самые богатые россияне потеряли более 12 миллиардов долларов за один день/

Причиной стали санкции США.

Сильнее всех от новых американских санкций пострадал Олег Дерипаска. Его состояние сократилось на 1,3 миллиардов долларов, сообщает издание Forbes. Под ограничения попали холдинг En+, US Rusal и еще шесть связанных с Дерипаской компаний. Потери Виктора Вексельберга составили почти 1 миллиард долларов. Состояние сенатора Сулеймана Керимова стало меньше на 840 миллионов долларов, отмечает Forbes. По сведениям издания, финансовые потери не обошли стороной и тех богатейших россиян, кто лично не вошел в санкционный список США. Так Владимир Потанин потерял больше миллиарда долларов. А бумаги «Норникеля», где бизнесмену принадлежит крупный пакет акций, серьезно обвалились. Более чем на 500 миллионов долларов обеднели богатейший человек России Владимир Лисин и крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов.

Российские власти пообещали поддержку компаниям, которые попали под санкции.