Самые богатые россияне потеряли более 12 миллиардов долларов за один день
Причиной стали санкции США.
Сильнее всех от новых американских санкций пострадал Олег Дерипаска. Его состояние сократилось на 1,3 миллиардов долларов, сообщает издание Forbes. Под ограничения попали холдинг En+, US Rusal и еще шесть связанных с Дерипаской компаний. Потери Виктора Вексельберга составили почти 1 миллиард долларов. Состояние сенатора Сулеймана Керимова стало меньше на 840 миллионов долларов, отмечает Forbes. По сведениям издания, финансовые потери не обошли стороной и тех богатейших россиян, кто лично не вошел в санкционный список США. Так Владимир Потанин потерял больше миллиарда долларов. А бумаги «Норникеля», где бизнесмену принадлежит крупный пакет акций, серьезно обвалились. Более чем на 500 миллионов долларов обеднели богатейший человек России Владимир Лисин и крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов.
Российские власти пообещали поддержку компаниям, которые попали под санкции.
Комментарии48
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olegleon 09 апреля 2018 | 19:10
что может быть приятнее прочитать бабулькам, хомячкам и укротроллям?!
uhovostro 09 апреля 2018 | 19:13
olegleon: А ты так переживаешь и страдаешь из-за потери нашими олигархами их кровно нажитых лярдов? Слезу не пустил из жалости?..
mbh_vor_n1 09 апреля 2018 | 19:18
А нам наср*ть на американские санкции.
Кладём на них с прибором ).
tour 09 апреля 2018 | 19:26
mbh_vor_n1:
Злость и обиду вижу я...
killbalafre 09 апреля 2018 | 19:27
mbh_vor_n1: клади дальше только с такой тенденцией за твои жалкие 11.20 даже твое любимой путинки не купишь, только не рассказывай банальную савушкинскую сказку как ты с патриком емелей и монголом упиваешься виски 25 летней выдержки :-))))))))))))))
eniro 09 апреля 2018 | 19:53
mbh_vor_n1: uhovostro: Таки, да! " Гуляй Россия ! И плач Европа! А у меня самая..."
anatolr 09 апреля 2018 | 19:56
mbh_vor_n1: //А нам наср*ть на американские санкции.//
Тебе, нищему голодранцу все равно, а людишкам Вошьдя - нет. Они привыкли хорошо есть, вкусно пить, кататься на яхтах, замечательно отдыхать и жить на широкую ногу. А тут их серпом по одному интимному месту. А ты не переживай, продолжай нырять в своем сорт_ре, в поисках очередного дна! :-)))
Анатолий - сосед Госдепа
sasha2011 09 апреля 2018 | 20:06
anatolr:
Как сказал бы Николай Васильич:
"Путин их породил,
Путин их и убил..."
А они, болезные, так радовались "победам", так радовались...
againstallauthority 09 апреля 2018 | 20:10
sasha201 1: к сожалению, они как плавали на яхтах, так и будут. А вот убивают они нас все эти мрази.
submarina_1 09 апреля 2018 | 19:57
Не для всех детей, нуждающихся в лечении, удаётся собрать необходимые средства (((. А помощь окажут миллиардерам! Что за государство!
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 19:26
Проблема в том, что в случае с тем же Дерипаской под ударом производство алюминия в России. И уйма работяг, занятых этим к примеру в Красноярске и Иркутске.
ihtamnet 09 апреля 2018 | 19:28
luger_max_otto: Такова реальность. Многие снимут розовые очки, возможно.
shakhtar 09 апреля 2018 | 19:29
luger_max_otto: Ну заместь деревянных зарплату алюминием получат и делов то
compare 09 апреля 2018 | 19:35
luger_max_otto: да-да-да...а также,от этих алюминиевых монстров,под ударом здоровье миллионв жителей,прилегающих территорий-это,ни очем не говорит? "работяг",сколько? а страдают миллионы граждан,болеют и умирают раньше,чем можно подумать...так-то.алюминием,не вылечишь больных...
vbgolub 09 апреля 2018 | 19:38
У Путина есть способ компенсировать им убытки - обобрать пенсионеров.
efilika 09 апреля 2018 | 19:55
luger_max_otto: ну что ж, можно посочувствовать, как и всем нам. Путин из бюджета будет восстанавливать потери? Из наших налогов? Бомбит не только Воронеж, а всю страну. Аукнется не только тем, кто голосовал за путина, но и всем нам.
snikkersnepper 09 апреля 2018 | 19:18
olegleon:
Приятнее может только психически здоровым людям, понимающим, что никто из этих людей (к которым можно относится сильно по-разному) на самом деле не потерял ни единой копейки. Сколько бы об этом не орали полоумные идиоты.
vla7815 09 апреля 2018 | 19:27
olegleon: А ты чё ???? От горя кипятком ссссышь ????? Потеряли они натырянное при попустительстве властей. Им в качестве компенсации "потерянного" за счет всего населения "компенсируют" (тыранут) всё, что они "потеряли". Не плачь.
anna20869 09 апреля 2018 | 19:39
olegleon: а также 90% остальным росссиянам,вкалывающих за 20-30 штук.
midnightblues 09 апреля 2018 | 19:10
Дайте пж еще!!!
Они просят
и Искандеры тоже
trans 09 апреля 2018 | 19:12
Ничего, старик Кабаев им все восполнит за счет народа.
mikegolubchik 09 апреля 2018 | 19:21
trans: Он может и рад бы. Но в этот раз уже может не оказаться столько денег.
brocer 09 апреля 2018 | 19:24
mikegolubchik: Солнце нации им душами отдаст, то что потеряли. Деньги тут не нужны..
idaforever 09 апреля 2018 | 19:44
mikegolubchik: у кого он столько наберет?
с пенсионеров и так взять нечего
с молодых специалистов тоже
будут тырить деньги вкладчиков российских банков
nik1225 09 апреля 2018 | 19:12
За этих ребят можно не волноваться, с наших карманов им компенсируют потери!
chubuk 09 апреля 2018 | 19:12
С почином!
kypykyky 09 апреля 2018 | 19:14
так нам и надо.не им, а нам.
прививка на века.
vla7815 09 апреля 2018 | 19:19
Ну и в рот им килограмм дуста. Или надо всей российской нищите, которую они кинули и ограбили сурово в путинско-патриотическом порыве вокруг них сплотиться, блин ??????
jetsam 09 апреля 2018 | 19:19
Apple выпустит iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете.
---
горько заплакал медведев - не хватает копеек на покупку.
ivar1964 09 апреля 2018 | 19:24
Российские власти обещали поддержку! Россияне, продавайте холодильники - они вам больше не нужны!
ivar1964 09 апреля 2018 | 19:28
Удивительное дело! Одна бумажка с несколькими подписями и печатями - и российские "неолигархи" потеряли 12 миллиардов! Никаких усилий! Никаких судов! Никакой кражи!
anatolr 09 апреля 2018 | 19:51
ivar1964: //Никаких усилий! Никаких судов! Никакой кражи!//
Никаких ракет, захватов территорий и бомбежек чужих территорий. Воистину экономика - самое страшное оружие!
Анатолий - сосед Госдепа
norgemann 09 апреля 2018 | 19:28
Россияне рано радуются. Путин все потери своим дружбанам компенсирует, а деньги как всегда будут платить простые россияне из своего кармана.
ihtamnet 09 апреля 2018 | 19:31
norgemann: У народа и так денег не было, а у этих ребят становится всё меньше. И потом, без разницы, рад ты этому или нет - поезд уже попёр и при чем без тормозов.
anatolr 09 апреля 2018 | 19:30
//Российские власти пообещали поддержку компаниям, которые попали под санкции.//
Вот смешно, вокруг "озерных" сжимается кольцо, удав санкций давит не останавливаясь. Оказывается, самое страшное оружие не "Искандеры", которые нынче молча, с хмурыми мордами, курят в сторонке, а приказы нашего Трампа. Ра-а-а-з, и Вексельберг потерял 15% бизнеса, два-а-а-а, и Ротенбергам поплохело, три-и-и-и, и Потанин, который даже не в списке, теряет денежки; четыре и Керимов сидит во Франции под домашним арестом.
А Рашка-говняшка (#цитата), может компенсировать олигархам потери только до определенного порога, дальше деньги закончатся. А тут и рубль, должен начать валиться. Лучше было Скрипалей не трогать. Ответные санкции? Воронеж! Держись! Мы с тобой! :-)))
Анатолий - сосед Госдепа
shalunok 09 апреля 2018 | 19:33
Опять Абрамович умнее всех оказался.
grigorev 09 апреля 2018 | 19:34
/Самые богатые россияне потеряли более 12 миллиардов долларов за один день/
Не стоит беспокоиться. Когда доллар вырос в два раза, нам говорили что мы зарплату в рублях получаем и для нас ничего не изменится. Так пусть они тоже в рублях считают и для них ничего не изменится.
koshkaedu 09 апреля 2018 | 19:36
Это называется оголтелым вмешательством в наши внутренние дела ИЛИ
оголтелым принуждением Путина к цивилизации.
krestianin_067rus Михаил Никитин 09 апреля 2018 | 19:39
Как пришло, так и ушло... :(( погулял чувак на яхте с ледями...
moncegorskyi 09 апреля 2018 | 19:44
Дерипаски-мордашовы не станут меньше пить и кутить... и работники их предприятий тоже не станут меньше пить.... а вот дети этих работников станут меньше есть. Вот так коснуться эти санкции и на простых граждан.
a_m_59 09 апреля 2018 | 19:44
Новое разводилово...Типа потеряли из-за америки, надо помочь деньгами из бюджета государственного...А на самом деле никто ничего не потерял...Акции в цене упали, это да, только никто эти акции продавать не собирается...А алюминий как стоил две тысячи долларов, так он и стоит столько же...И производить меньше не стали...Так что, главное во всей этой истории - денег из бюджета урвать...
smirom 09 апреля 2018 | 19:48
Друг друга надо поддерживать...
petrovich_spb 09 апреля 2018 | 19:53
Лихие деньги как лихо приходят, так лихо и уходят. Никакого злорадства. Ну, был миллиардером, станет миллионером.
А простые россияне после "выборов" только и будут поспевать за курсом евро.
edun1952 09 апреля 2018 | 19:56
С пенсий компенсируют Димон уже обещал в счет зачетов за домик для уточки.
tridrikh 09 апреля 2018 | 20:02
помощь - за счет наших налогов...
student_ru_ru 09 апреля 2018 | 20:06
"Самые богатые россияне потеряли более 12 миллиардов долларов за один день"
Что-то меня сильно мучает какой-то прям когнитивный диссонанс от этого заголовка. Не пойму, от чего. Может, от того, что эти так называемые "самые богатые россияне" не имеют никакого отношения к своим "богатствам", кроме как криминального? Ну тогда надо назвать "самые богатые российские хапуги." Как хапнули - так и теряют.
supostat 09 апреля 2018 | 20:06
Идиоты, никто ничего не потерял. Представьте, что вы владеете квартирой. Вдруг квартиры упали в цене. Вы от этого перестали владеть квартирой? Нет! Тоже самое и с бизнесом - его рыночная стоимость колеблется, но доля в бизнесе от этого не меняется. Потерять можно только в том случае, если при упавшей цене продать актив.
gramotei 09 апреля 2018 | 20:08
всё верно!!! эти слюнтяи научились бизнесу у пиндосов,а теперь ученики хотят учить учителей уму разуму???? а ха хааа!!! шас!!!! разогнались!!!! смотрите не убейтесь!!!