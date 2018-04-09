Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело о нападении на журналиста «Эха» Татьяну Фельгенгауэр
На скамье подсудимых здесь – 48-летний житель Израиля Борис Гриц.
Когда его провели через холл в зал заседаний, Борис Гриц не сказал ни слова, не смотрел по сторонам, и словно не замечал телекамер, которые его снимали. Почти так же он себя вел и в тот момент, когда судья Елена Абрамова оглашала решение по итогам предварительного заседания. Рассматривать дело по существу начнут в следующую среду в три часа дня, арест оставляют в силе почти до конца сентября. Защита Бориса Грица эту меру обжаловать не собирается. По словам адвоката Игоря Зубера, против этого сам обвиняемый. В то же время Гриц, добавил Зубер, согласен на то, чтобы дело закончилось решением о принудительном лечении.
Адвокат Олег Елисеев, который представлял сегодня интересы журналиста «Эха» Татьяны Фельгенгауэр, дал понять, что пока потерпевшая сторона хочет посмотреть, как будет идти сам процесс.
Пока что по статье о покушении на убийство, которая фигурирует в этом деле, Грицу может грозить до 15 лет лишения свободы. Его адвокаты говорят, что статью обвинения следовало бы изменить на причинение тяжкого вреда здоровью. Само нападение произошло в минувшем октябре. Гриц проник в редакцию «Эха», ранил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею, и был задержан. Полиции он позже рассказывал, что журналист якобы преследовала его несколько лет по телепатической связи.
По заключению комплексной психиатрической экспертизы Гриц в момент нападения находился в состоянии невменяемости – у него выявлена параноидная шизофрения с непрерывным типом течения.
Комментарии7
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protiv777 09 апреля 2018 | 18:50
Учитывая сколько Фельгенгауэр получила пиара (даже Путин обратил внимание на ни кому ранее не известную либеройдную журналистку), то она даже должна Грицу. А бедолагу судят.
kottigr1 09 апреля 2018 | 19:26
protiv777: Может быть тебя запереть в одной камере с Грицем... ? Попиаришься...
jetsam 09 апреля 2018 | 20:04
protiv777: шею себе чиркните ножичком, распиаариттееесь....
сам путен может орден даст - портянки не рвутся же...
тем паче - выже обязаны хозяину отлизать в настоящее
тяжелое время для него...
tremens_delirium 09 апреля 2018 | 18:55
Кто-нибудь знает прекратилось ли в конце концов телепатическое сексуальное преследование этого шизофреника?
ruutel_____debil___9 09 апреля 2018 | 19:00
tremens_delirium: ....во всем будут виноваты Тременс и Такавка...
Новости педерастии:
Вот и встретились стареньких два ПИДОРАСИКА:
Делирий-дебил и такава- "продукт головастика"...
Развели на всех сайтах жидовский СВОЙ СРАЧ...
Этот срач,хоть ты плачь, не принёс им УДАЧ.....
ХУЦПА.
abborigen 09 апреля 2018 | 18:59
осторожней надо с этой телепаталогической связью.
neon999 09 апреля 2018 | 19:29
Зачем мафиозное ведомство Чайки может "рассматривать" какой-нибудь реальный криминал ? Кроме пиара, других причин не придумать. Те, кто послал на дело слишком проворного "психа" имеют свой ресурс: кто иначе стал бы так его холить и обследовать ?
Поэтому вангую: "психу" погрозятся ужжжасными карами (15 лет - хе-хе!) для пиару Чайки, а потом под видом "гуманности" спровадят "лечиться" (больного пожалеть надо !) и тема исчезнет из медиа-пространства.