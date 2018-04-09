Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело о нападении на журналиста «Эха» Татьяну Фельгенгауэр

На скамье подсудимых здесь – 48-летний житель Израиля Борис Гриц.

Когда его провели через холл в зал заседаний, Борис Гриц не сказал ни слова, не смотрел по сторонам, и словно не замечал телекамер, которые его снимали. Почти так же он себя вел и в тот момент, когда судья Елена Абрамова оглашала решение по итогам предварительного заседания. Рассматривать дело по существу начнут в следующую среду в три часа дня, арест оставляют в силе почти до конца сентября. Защита Бориса Грица эту меру обжаловать не собирается. По словам адвоката Игоря Зубера, против этого сам обвиняемый. В то же время Гриц, добавил Зубер, согласен на то, чтобы дело закончилось решением о принудительном лечении.

Адвокат Олег Елисеев, который представлял сегодня интересы журналиста «Эха» Татьяны Фельгенгауэр, дал понять, что пока потерпевшая сторона хочет посмотреть, как будет идти сам процесс.

Пока что по статье о покушении на убийство, которая фигурирует в этом деле, Грицу может грозить до 15 лет лишения свободы. Его адвокаты говорят, что статью обвинения следовало бы изменить на причинение тяжкого вреда здоровью. Само нападение произошло в минувшем октябре. Гриц проник в редакцию «Эха», ранил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею, и был задержан. Полиции он позже рассказывал, что журналист якобы преследовала его несколько лет по телепатической связи.

По заключению комплексной психиатрической экспертизы Гриц в момент нападения находился в состоянии невменяемости – у него выявлена параноидная шизофрения с непрерывным типом течения.