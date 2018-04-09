Родственники погибших в катастрофе Ан-148 в Подмосковье обнаружили на месте крушения фрагменты тел и обломки самолета
Родственники погибших в катастрофе Ан-148 в Подмосковье обнаружили на месте крушения фрагменты тел и обломки самолета. По крайней мере, так в своем видеообращении утверждает Людмила Синицына, потерявшая мать.
Напомним, — самолет Саратовских авиалиний, совершавший рейс из Москвы в Орск, разбился после взлета из аэропорта Домодедово в феврале. Погиб 71 человек.
Сегодня, кстати, совет директоров авиакомпании прекратил полномочия гендиректора. Этим завершилась проверка Росавиации.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
perestarok 09 апреля 2018 | 18:45
"Родственники погибших в катастрофе Ан-148 в Подмосковье обнаружили на месте крушения фрагменты тел и обломки самолета"
Естественно, снег же тогда был. Нет техники, которой можно было бы на такой площади растопить снег. Разве только ТМС собрать со всей страны.
kypykyky 09 апреля 2018 | 18:52
perestarok:
Естественно, снег же тогда был. Нет техники, которой можно было бы на такой площади
налип же сволочь, снег...
так ведь, да?
timwlad69 09 апреля 2018 | 19:00
Ну так kypykyky: ,языком ласкать не кули воровать морозе .
Это первое.
Второе.
Брешут все .Ну какая блядь пойдет прочесовать по грязи по колено десять гектар площади.
Так что внимательно читать надобно.Там же сказано ,по словам кого то кто вилами по воде пишет.
nikitin43 09 апреля 2018 | 19:13
timwlad6 учитель и пахан всея руси про 25 млн . новых рабочих мест толковал , слуги за рейс по полтонне кокса спецбортом возят в расею от латиносов , карлос распятого мальчика с лётчиком волошиным по соплям счастливых расеян день ото дня возят и ты всё веришь ...
timwlad68 09 апреля 2018 | 19:24
nikitin43: учитель и пахан всея руси про 25 млн . новых рабочих мест толковал , слуги за рейс по полтонне кокса спецбортом возят в расею от латиносов , карлос распятого мальчика с лётчиком волошиным по соплям счастливых расеян день ото дня возят и ты всё веришь ...
---------------
Два завода БМВ и Мерседес запускают в России.
А этим заводам метал нужон.
И к стати,в России запускают в серию региональные самолёты на замену АН-2.
Тоже метал нужен.
И так ,чё паниковать коли потребление и рабочие места растут за счёт роста технологических производств.
И к тому же удар по театральной партийной кумоской власти был нанесён.
Как говорят сами театралы,что бы провести реформы в театре,на театр навешивают замок.
nikitin43 09 апреля 2018 | 19:43
timwlad68: прикольно , при сралине тоже театры и врачей сажали .два года взад говорили что обама виноват .
timwlad68 09 апреля 2018 | 20:07
nikitin43: прикольно , при сралине тоже театры и врачей сажали .два года взад говорили что обама виноват .
--------------
Ну так за дело Сталин сажал.
Ну и господин Обама тоже орал, что порвёт экономику России в клочья.
Так что хватит слушать еврейский либеральный бред о существующем примерении между кем либо.
Есть только борьба за выживание где все против всех и только религия с Десятью Заповедями на основе которой и идёт социальное образование в обществе и угроза полного уничтожения и держит всех людей в рамках которые не позволяют применять оружия массового поражения в конкурентной борьбе.
Ну как та госпожа еврейская шалава Скобеева на передаче 60 минут которая гонит еврейскую профанацию ,что народ в России дурак и потому никто не хочет примерятся.
Ну так все заговорят,счто евреи дураки и потому никто не хочет примерятся.
Евреи нарываются опять на инквизиции от Владивостока до Израиля.
abuvgrobu 09 апреля 2018 | 18:48
Нынешние персонажи сплошь и рядом имеют телефоны с камерами, чуть что где произойдет - тут же снимают и выкладывают в интернет. Заявить-то она заявляет, а есть ли съемки с места, как говорится ? А так можно заявить и о приземлении корабля инопланетян в районе деревни Кабыздошкино..
ura_123 09 апреля 2018 | 18:55
abuvgrobu: Вом же выкладывали фотографии с ГЕОТЕГАМИ передвижений курского Бука по территории Украины,но у вас стандартное "этонемы", "ихтамнет","вывсёврёте". Не так ли,дружок?
ura_123 09 апреля 2018 | 18:57
ura_123: Вместе ВОМ читать ВАМ.
duch_nic 09 апреля 2018 | 19:13
ura_123: Вом же выкладывали фотографии с ГЕОТЕГАМИ передвижений киевского Бука по территории Украины,но у вас стандартное "этонемы", "ихтамнет","вывсёврёте". Не так ли,дружок?
Вместе ВОМ читать ВАМ.
kir_pich_101 09 апреля 2018 | 18:56
Главное вовремя отчёт.
А люди в расее никогда главным ресурсом не были.
nikto_nikak 09 апреля 2018 | 19:10
А я и не сомневался - главное было отрапортовать....Более того, почему-то забыли и про взрыв на борту в полете, о чем говорили очевидцы....
zibex 09 апреля 2018 | 19:35
Как говорят на России: "Помер Максим - и х.. с ним!"
alexander25101977 09 апреля 2018 | 19:58
И неудивительно. У нас к живым-то относятся как к мёртвым, а уж собирать останки - это вообще дело последнее.