Родственники погибших в катастрофе Ан-148 в Подмосковье обнаружили на месте крушения фрагменты тел и обломки самолета. По крайней мере, так в своем видеообращении утверждает Людмила Синицына, потерявшая мать.

Напомним, — самолет Саратовских авиалиний, совершавший рейс из Москвы в Орск, разбился после взлета из аэропорта Домодедово в феврале. Погиб 71 человек.

Сегодня, кстати, совет директоров авиакомпании прекратил полномочия гендиректора. Этим завершилась проверка Росавиации.