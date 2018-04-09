Британские власти не заинтересованы в сотрудничестве с Россией по делу Сергея Скрипаля – так считают в Генпрокуратуре

Британские власти не заинтересованы в сотрудничестве с Россией по делу Сергея Скрипаля – так считают в Генеральной прокуратуре. Зам.главы надзорного ведомства Саак Карапетян заявил, что это дело, как и дело о гибели Бориса Березовского и Александра Литвиненко, расследуются одинаково.

Посколкьу Александр Литвиненко мог дать показания против Бориса Березовского, тому было выгодно его устранить, в свою очередь заявил советник генпрокурора Николай Атмоньев.

В надзорном ведомстве надеются, что получат ответ на запрос по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, Юлии в Солсбери.

Кстати, «Бойфренд Юлии Скрипаль не патриот и не герой», — так называется статья в «Московском комсомольце». Газета узнала подробности биографии загадочного спутника жизни дочери шпиона.

В коцне прошлой недели появилась информация, что следователи намерены допросить молодого человека Юлии Скрипаль.