Британские власти не заинтересованы в сотрудничестве с Россией по делу Сергея Скрипаля – так считают в Генпрокуратуре
Британские власти не заинтересованы в сотрудничестве с Россией по делу Сергея Скрипаля – так считают в Генеральной прокуратуре. Зам.главы надзорного ведомства Саак Карапетян заявил, что это дело, как и дело о гибели Бориса Березовского и Александра Литвиненко, расследуются одинаково.
Посколкьу Александр Литвиненко мог дать показания против Бориса Березовского, тому было выгодно его устранить, в свою очередь заявил советник генпрокурора Николай Атмоньев.
В надзорном ведомстве надеются, что получат ответ на запрос по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, Юлии в Солсбери.
Кстати, «Бойфренд Юлии Скрипаль не патриот и не герой», — так называется статья в «Московском комсомольце». Газета узнала подробности биографии загадочного спутника жизни дочери шпиона.
В коцне прошлой недели появилась информация, что следователи намерены допросить молодого человека Юлии Скрипаль.
Комментарии1
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ugiazov 09 апреля 2018 | 18:40
Бриты просили о сотрудничестве. Им нужны были данные по "Новичку".
И что кремль ответил?