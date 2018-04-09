Эксперты британских ВВС на юге Кипра перехватили в день отравления Скрипаля сообщение: «посылка доставлена».

Эксперты британских ВВС на юге Кипра перехватили в день отравления в Солсбери Серегя Скрипаля и его дочери сообщение, в котором была фраза «посылка доставлена». Об этом пишет британская газета Таймс. Информация была отправлена из предместья Дамаска в Москву. Она стала частью разведданных, которые предоставил Лондон своим союзникам.