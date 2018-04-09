После обрушения рынка на фоне введения американских санкций международные торговые дома перестали покупать алюминий у компании «Русал» Олега Дерипаски. Об этом сообщает агентство Блумберг. По его сведениям, сам «Русал» просит трейдеров немедленно приостановить платежи.

Компании Олега Дерипаски «Русал», En+ и «Базовый элемент» сегодня объявили о риске технического дефолта.