Международные торговые дома перестали покупать алюминий у компании «Русал» Олега Дерипаски
После обрушения рынка на фоне введения американских санкций международные торговые дома перестали покупать алюминий у компании «Русал» Олега Дерипаски. Об этом сообщает агентство Блумберг. По его сведениям, сам «Русал» просит трейдеров немедленно приостановить платежи.
Компании Олега Дерипаски «Русал», En+ и «Базовый элемент» сегодня объявили о риске технического дефолта.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kryymsdyk 09 апреля 2018 | 18:36
покатался с Рыбкой, мля. Хоть будет, что вспомнить
rsilk 09 апреля 2018 | 18:40
kryymsdyk: попала больше всего Рыбка... спала с нищебродом.
kryymsdyk 09 апреля 2018 | 18:40
rsilk: она по предоплате
kir_pich_101 09 апреля 2018 | 18:38
Ждём рекламы алюминиевой банке по зомбоящику!
Расеяне! Жрите пивасик! Спасайте!
naivnyk 09 апреля 2018 | 18:38
Наивный вопрос! А где они теперь закупаться будут? )
kryymsdyk 09 апреля 2018 | 18:41
naivnyk: действительно, наивный.
ura_123 09 апреля 2018 | 18:41
naivnyk: Вам не нужна алюминиевая батарея,не дорого?
Кстати,Al настолько редкий металл... И произрастает только в России!
nixs 09 апреля 2018 | 18:41
Значит скоро газ перестанут покупать у Газпрома, когда внесут Газпром в санкционный список.