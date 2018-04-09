70% российских интернет-пользователей выходят в сеть со смартфонов
Министр связи Николай Никифоров считает это настоящей технологической революцией. По его словам, объем мобильного трафика увеличился на 90% за последние пять лет. При этом стоимость этого трафика в России в 10 раз дешевле, чем в США и в три раза дешевле, чем в Германии.
В настоящее время аудитория российского интернета почти 88 миллионов человек.
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