В новом правительстве, по некоторым данным, не будет министерства образования и науки
Вместо него либо появится ведомство, которое будет заниматься высшей школой, либо министерство науки. Вторым ведомством будет министерство образования.
По крайней мере, так утверждает, ссылаясь на свои источники, «Учительская газета». По ее данным, Ольга Васильева станет помощником президента.
Смысла в новых реформах нет, — сказал в нашем эфире научный руководитель Института научной информации по общественным наукам, академик Юрий Пивоваров
В результате реформ уничтожается наука и Академия наук как элемент научного общества, — заключил Пивоваров.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 09 апреля 2018 | 18:32
Обходятся же в Узбекистане без Министерства морского флота. А мы чем хуже? )))
pyccokokc 09 апреля 2018 | 18:38
gvs: кривизну Земли как-то бы учитывать научиться. Ибо она мешает применять не имеющее аналогов российское оружие.
ha12raz 09 апреля 2018 | 18:32
А нафига нужны еще здравоохранения и соцобеспечения ?
Их же тоже нет.
val_9 09 апреля 2018 | 18:35
будет только Министерство Охраны Короны
sasass 09 апреля 2018 | 18:36
Глупее ничего не было ,как образование может управлять наукой , если министр образования был без научного образования...)))