В новом правительстве, по некоторым данным, не будет министерства образования и науки

Вместо него либо появится ведомство, которое будет заниматься высшей школой, либо министерство науки. Вторым ведомством будет министерство образования.

По крайней мере, так утверждает, ссылаясь на свои источники, «Учительская газета». По ее данным, Ольга Васильева станет помощником президента.

Смысла в новых реформах нет, — сказал в нашем эфире научный руководитель Института научной информации по общественным наукам, академик Юрий Пивоваров

В результате реформ уничтожается наука и Академия наук как элемент научного общества, — заключил Пивоваров.