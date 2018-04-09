Сотрудники Департамента медиа высшей школы экономики написали открытое письмо студентам
В котором извинились за удаление интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «Было невозможно делать вид, что ничего не произошло», — сказал Эху профессор Александр Архангельский
Всего открытое письмо подписали более 20 человек.
Руководитель программы «Журналистика» Сергей Корзун, курирующий ток-шоу «В точку», считает, что письмо это компромисс. Он поддерживает тезис о необходимости установить регламент публикаций учебных программ
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает правильным, что преподаватели извинились перед студентами
Напомню, — Дмитрий Песков был участником ток-шоу в Высшей школе экономики в конце марта. Там он, в частности, говорило скандале с домогательствами в Госдуме и о президентских выборах
Комментарии3
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preo 09 апреля 2018 | 18:37
Когда-нибудь Путин извинится за украденные выборы и пойдёт на следующий срок.
preo 09 апреля 2018 | 18:40
preo: А ещё Ясин считает правильным, что днём светит солнце, а ночью - нет. Ну и что?
komar 09 апреля 2018 | 18:39
Зря написали!
Лучше бы применили европейский опыт: ведомство Джонсона Бориса вообще сокращает твиты и не перед кем не извиняется.Это же и есть великие европейские гуманистические ценности! )))