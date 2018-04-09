Сотрудники Департамента медиа высшей школы экономики написали открытое письмо студентам

В котором извинились за удаление интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «Было невозможно делать вид, что ничего не произошло», — сказал Эху профессор Александр Архангельский

Всего открытое письмо подписали более 20 человек.

Руководитель программы «Журналистика» Сергей Корзун, курирующий ток-шоу «В точку», считает, что письмо это компромисс. Он поддерживает тезис о необходимости установить регламент публикаций учебных программ

Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает правильным, что преподаватели извинились перед студентами

Напомню, — Дмитрий Песков был участником ток-шоу в Высшей школе экономики в конце марта. Там он, в частности, говорило скандале с домогательствами в Госдуме и о президентских выборах