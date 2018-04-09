Мэр Москвы лишил главу Красносельского муниципального района должности в призывной комиссии
Как сообщил нам Илья Яшин, в документах не объясняется, почему
Яшин считает, что формально ему нельзя предъявить ни одной претензии. В прошлом году призывной план в районе был выполнен на 100%.
Комментарии1
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sokal123 09 апреля 2018 | 18:31
Собянин может много чего лишить ,например жилья . Яшин то же пострадал ,но не слишком.