Спикер парламента Кузбасса Алексей Синицын покинул свой пост, чтобы его мог занять Аман Тулеев

Бывший губернатор Кемеровской области может получить новую руководящую должность уже завтра.

Совет народных депутатов Кемеровской области соберется на внеочередную сессию уже завтра, повестку не называют, однако по данным источника Интерфакса, будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего и избрании нового председателя. На заседании призвали быть всех для того, чтобы обеспечить кворум. Единственным кандидатом на пост председателя парламента Кемеровской области называют бывшего губернатора Амана Тулеева. В 90-е годы он уже возглавлял облсовет. «Действующий состав областного совета — это команда Тулеева. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер», сказал Алексей Синицын РИА.

1 апреля Аман Тулеев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой об отставке с поста губернатора. Объяснив, что не может оставаться после гибели людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

О том, что Тулеев после отставки станет спикером Совета народных депутатов Кемеровской области, Русской службе Би-би-си рассказали собеседники, близкие к администрации президента и региональному парламенту. По их словам, так и планировалось еще до трагедии в Кемерове и это цена, которую Тулеев запросил с самого начала.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На место трагедии Аман Тулеев не приехал.

После отставки с поста губернатора у Тулеева сохранилась резиденция, право на помощника и ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей.