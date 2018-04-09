Илюмжинов не собирается подавать в отставку с поста Президента ФИДЕ, несмотря на требование президентского совета

На заседании в Минске Совет 14 голосами против одного принял обращение к Кирсану Илюмжинову незамедлительно уйти в отставку, хотя до выборов главы организации еще почти полгода. В качестве причины, в заявлении указаны трудности в выполнении финансовых обязательств ФИДЕ из-за санкций, которые были наложены на Илюмжинова Минфином США. Он категорически отказался уходить в отставку, более того, заявил, что намерен принять участие в выборах Президента. Илюмжинов считает, что санкции были наложены на него по надуманному поводу. Его обвинили в посредничестве между кланом Аасада и запрещенным в России ИГИЛ в сделке по продажи нефти. Илюмжинов заявил, что ему удалось доказать свою невиновность. Он выиграл дело против британского издания The Week, которое распространило эту информацию. Суд встал на сторону Президента ФИДЕ, а доказательств его сотрудничества с ИГИЛ газета представить не смогла. Помимо извинений, The Week должна будет выплатить Илюмжинову сумму, размер которой не раскрывается. Все деньги он обещал передать в фонд помощи детям-аутистам. Кроме того, в судах находятся еще два дела о защите чести и достоинства. Истцом выступает Илюмжинов, а ответчиками агентство Рейтер и газета Нью-Йорк Таймс

Выборы Президента ФИДЕ пройдут 3 октября на Конгрессе организации, который состоится в Батуми.