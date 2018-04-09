Подмосковные власти угрожают главе Серпуховского района. Об этом рассказал сам Александр Шестун

По его словам, помощник главы региона Андрея Воробьёва угрожал уголовным делом, обещая привлечь к этому руководящих сотрудников ФСБ. В администрации Серпуховского района тем временем сегодня опять прошли обыски.

Давление на главу Серпуховского района, по его словам, губернатор Московской области Воробьёв оказывает по двум причинами. Это отказ запрещать митинги против мусорных свалок, но есть и серьёзный политический повод, рассказал сам Александр Шестун. Дело в том, что Серпуховский район — последний в регионе, где его руководитель сопротивляется назначению губернатором Воробьёвым своих людей. Поскольку прямые выборы глав районов и крупных городов Подмосковья, а также в районные советы депутатов по инициативе Воробьёва были отменены, а разные по показателям населения поселения превратили в так называемые «городские округа». По словам главы Серпуховского района ему лично угрожал руководитель администрации Воробьёва. Шантаж, требование уйти в отставку, обещание снести дом и даже посадить Шестуна с помощью руководящих сотрудников ФСБ. Об этом он рассказал в видеообращении, размещённом на портале youtube.

Шестун добавил, что все угрозы записал на диктофон и опубликовал в том же ролике аудиозапись разговора по его утверждению с главой администрации губернатора. Михаил Кузнецов предлагает главе Серпуховского района в случае согласия и добровольного ухода должности в правительстве или парламенте Московской области.

Шестун намерен обнародовать и другие записи от высокопоставленных покровителей Воробьёва. Которого он критикует уже давно. Помимо угроз в последнее время начались обыски в районной администрации. На прошлой неделе и вот сегодня. Сотрудники ФСБ забрали несколько разрозненных постановлений по земле периода 2008-11 годов. Сотрудники, которые проводили обыск, не объяснили, с чем он связан, сообщил Шестун агентству ТАСС. По информации СМИ, следственные действия предположительно связаны с отмыванием денег через подставной фонд.

Официальных комментариев от администрации Подмосковья пока не поступало.