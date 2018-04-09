У Владимира Путина не было контактов с израильскими коллегами в связи с ночным ударом по Сирии

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, в Москве обеспокоены израильским ударом по авиабазе, на которой могли находиться российские советники.

Ранее министерство обороны России заявило, что два истребителя атаковали сирийский аэродром. Между тем, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что с тем, кто нанес удар, еще придется разобраться. Доказательств, что удар по сирийскому аэродрому нанесли израильтяне, нет, — сказал Эху военный обозреватель Алекс Векслер По словам Векслера, удар могла нанести любая страна, заинтересованная в ослаблении режима Башара Асада. Лишь пять-шесть стран обладают оружием, с помощью которого была атакована сирийская военная база – заявил в эфире РБК сенатор Франц Клинцевич. Ряд арабских СМИ предполагают. Что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного моря