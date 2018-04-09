У Владимира Путина не было контактов с израильскими коллегами в связи с ночным ударом по Сирии
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, в Москве обеспокоены израильским ударом по авиабазе, на которой могли находиться российские советники.
Ранее министерство обороны России заявило, что два истребителя атаковали сирийский аэродром. Между тем, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что с тем, кто нанес удар, еще придется разобраться. Доказательств, что удар по сирийскому аэродрому нанесли израильтяне, нет, — сказал Эху военный обозреватель Алекс Векслер По словам Векслера, удар могла нанести любая страна, заинтересованная в ослаблении режима Башара Асада. Лишь пять-шесть стран обладают оружием, с помощью которого была атакована сирийская военная база – заявил в эфире РБК сенатор Франц Клинцевич. Ряд арабских СМИ предполагают. Что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного моря
Комментарии15
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sokal123 09 апреля 2018 | 18:17
Были ,были контакты ,знаем..
pyccokokc 09 апреля 2018 | 18:22
sokal123: В том месте земля кривая. А российское, не имеющее аналогов, тока на ровной может.
haldey 09 апреля 2018 | 18:39
pyccokokc: Тем хуже для Израиля. Нам тупо, просто не до мух, сейчас с осами разберемся))) Если они нарушили договоренности... Владимир Владимирович предупреждал же, он предательство не прощает! А Сирийцы быстро учатся))) 5 сбили...
cautoff 09 апреля 2018 | 18:39
Столько раз выводили войска, давно уже разгромили всех террористов и вдруг нате: "по авиабазе, на которой могли находиться российские советники"!
А чего, собственно, наши советники забыли на той авиабазе?
eniro 09 апреля 2018 | 18:30
sokal123: ...Над словом «контактов» булавкой было выцарапано слово «половых».Сделано это было, по-видимому, приятелями Путина, такими же двоечниками, как и он сам.
eniro 09 апреля 2018 | 18:43
sokal123: Сереге надо подсказать версию инопланетного вмешательства. Смешно, глупо, но в России прокатит, не такое переваривают с умным видом.
olegleon 09 апреля 2018 | 18:21
"- Беня, ты охренел?
- Володя, это не мы"
uhovostro 09 апреля 2018 | 18:37
olegleon: Обхохочешься...
arikisyari 09 апреля 2018 | 18:21
Очень жаль если Израиль так поступает. Большая ошибка.
rsilk 09 апреля 2018 | 18:37
arikisyari: arikisyari: ==Очень жаль если Израиль так поступает. Большая ошибка.==
Израиль долбит по Сирии раз в неделю, вовчик уже привык , не переживайте за него.
stalinator 09 апреля 2018 | 18:22
Очередной нож в спину....
uhovostro 09 апреля 2018 | 18:39
stalinator: Хорошо, что не в жопу...
sir_charlie 09 апреля 2018 | 18:30
Разве это первый удар?
Вроде, нет.
Ну пока разбирательство по не первому, стоит ответить по первому.
После чего, чтобы не переусложнять, исходить из того,, что не первый - от тех же, что первый.
И ответить на не первый
razval74 09 апреля 2018 | 18:34
Разве это носитель
Вот был бы пендосовский авианосец, вот тогда мы бы как жахнули, а это курам на смех, а не удар.
matsuvi 09 апреля 2018 | 18:36
Контактов не может быть. Он в параллельной реальности.