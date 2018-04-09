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18:04, 09 апреля 2018

Обвал на российском фондовом рынке привел к многомиллиардному сокращению капиталов отечественных олигархов

Новые санкции США против бизнесменов, госменеджеров и чиновников также повлияли на курс рубля.
Крупнейшие потери среди российских бизнесменов сегодня понес Олег Дерипаска. Главный акционер компаний «Русал» и En+ по подсчетам журнала Forbes потерял более миллиарда долларов. Всему виной – сильное падение акций его компаний на мировых биржах. Так в Гонконге ценные бумаги алюминиевого гиганта потеряли половину стоимости, а на Московской бирже подешевели на треть. Упали акции и на Лондонском рынке. Из-за этого обвала «Русалу» пришлось объявить о возможности технического дефолта по некоторым кредитным обязательствам.
Потерял в цене и другой крупный актив Дерипаски – компания En+. Некоторые биржи уже приостановили торги бумагами компании, а ее независимый директор Доминик Фрайс в минувшую пятницу подал в отставку. На этом фоне десятипроцентное снижение стоимости еще одного актива Дерипаски – компании «ГАЗ» — выглядит не столь существенным.
На фондовом рынке также упали в цене акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Алросы», «Роснефти» и даже «Норильского никеля», владелец которого, Владимир Потанин, в отличии от Дерипаски пока не включен в санкционный список американского Минфина. Ограничительные меры также ударили по кошельку Виктора Векскльберга и Сулеймана Керимова.
В прошлую пятницу в «черный список» властей США попали 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 отечественных компаний. Это стало ответом на «злонамеренные действия» российских властей по всему миру.
Российское правительство поможет компаниям, которые пострадали в результате новых ограничительных мер, — пообещал премьер Дмитрий Медведев В Кремле подчеркнули, что ответные меры это прерогатива правительства. Курс евро на Московской бирже впервые с позапрошлого года превысил отметку в 74 рубля. Соединенные Штаты действительно пытаются решить свои экономические проблемы, вводя санкции, — сказал в нашем эфире экономист Андрей Мовчан. Мовчан не исключает, что следующие санкции могут быть направлены на блокировку поставок российской стали. Нынешняя ситуация вокруг «Русала» может обернуться тяжелыми последствиями для компании, — сказал в эфире РБК директор компании «РусЛом» Виктор Ковшевный. Кстати, от американских санкций может пострадать «Эхо Москвы», — признал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. В холдинге «Газпром медиа» ситуацию с американскими санкциями пока никак не прокомментировали.

Комментарии

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patrik05 09 апреля 2018 | 18:07

Путин и Меркель подтвердили свои позиции по реализации «Северного потока — 2»
17:32
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов, включая реализацию проекта «Северный поток — 2»...

tks 09 апреля 2018 | 18:12

patrik05: Да усритесь вы наконец со своим нахрен никому кроме вас не нужным потоком для списания газпромовской неучтёнки и отмывания газпромовского бабла!
Какой поток от вас точно исходит - так это поток дерьма!

vyk_usguy 09 апреля 2018 | 18:15

tks: Дык, если и так то от чего же Парашенка так жаждет глотнуть из этого "потока дерьма"?

pyccokokc 09 апреля 2018 | 18:17

tks: Волноваться не нужно, Димон пообещал помочь.

luger_max_otto 09 апреля 2018 | 18:21

Пожертвует домиком для уточки?

shoorah 09 апреля 2018 | 18:22

luger_max_otto: Не. Нашими пенсиями.

vavylo 09 апреля 2018 | 18:38

Тощает общак!.. ))
Йо!

ihtamnet 09 апреля 2018 | 18:42

vavylo: Общает тощак!

plank1957 09 апреля 2018 | 18:19

patrik05:
Точно? А то на президентском сайте об этом ни слова почему-то.

vilingrad 09 апреля 2018 | 18:20

patrik05: РусЛом... Звучит:)
Твой Северный поток- воспоминания о будущем... нет... прошлые ожидания... в общем, вы с Вовкой на свалке истории:)

wojskowy Марек Качоровски 09 апреля 2018 | 18:23

patrik05: Запуск "Северного потока 2" сулит России в ближайшей перспективе окупить его строительство, во-первых его окупаемость составит не менее 5 лет, во-вторых даже если он начнёт работать с полной нагрузкой, он не сможет компенсировать объёмы газа, которые поставлялись через Украину, в третьих- мало того, что Турция вдвое сократила возможность поставок российского газа в Турецкий поток, но и сроки его запуска отодвинуты на неопределённое время. А вообще почитайте Соглашение Германии на "Северный поток 2", последние требования, с которыми Газпром вынужден был согласится, практически полностью отменяют единоличное владение этой трубой. ЕС потребовал, что любая страна имеет право подключаться к этому газопроводу и качать через него газ в ЕС. Так что нагнули Газпром по полной программе.

wojskowy Марек Качоровски 09 апреля 2018 | 18:23

wojskowy: Извиняюсь "НЕ сулит России.....)

vulgaris_liberal 09 апреля 2018 | 18:29

wojskowy: Стесняюсь спросить, а какая страна еще может подключиться к СП2? Кстати, немцы нагнули польшу и давно сняли ограничения с газопровода опал ;)

olegleon 09 апреля 2018 | 18:34

wojskowy: товарищ нагибатель, а какая страна может ещё поставлять газ по Северному потоку?
да и никто не собирается полностью "закрывать" транзит через Украину. просто его сократят в 5-10 раз и всё.
а Вам всё кого-то нагнуть хочется чужими руками?

vsevolodsamara 09 апреля 2018 | 18:29

Ничего, народ своими налогами компенсирует издержки от падения.

vaka257 09 апреля 2018 | 18:33

Прекрасно начался четвёртый срок Путина...А впереди ещё шесть лет грандиозных побед...

greeg1 09 апреля 2018 | 18:36

patrik05: Чему радуешься. Продавать газ по пять копеек. За такие деньги не то что Меркель, даже Трамп готов все санкции отменить.

kindman_a 09 апреля 2018 | 18:07

С голода не умрут.
Переживут.
147 млн.россиян поддержат. :-)))

kir_pich_101 09 апреля 2018 | 18:19

kindman_a: Надерут лыка, наплетут лаптей и на Арбат.
Не помрут...

rsilk 09 апреля 2018 | 18:08

Похоже теперь Дерипаска будет на яхту к Рыбке ездить.

mbh_vor_n1 09 апреля 2018 | 18:08

Клали мы с прибором на американские санкции.

alexandr_l 09 апреля 2018 | 18:15

mbh_vor_n1: отстаете вы в своем развитии от самых тупых идеологов и депутатов. Года на два.

protvik 09 апреля 2018 | 18:36

mbh_vor_n1: Зачем Лаврову тогда извиняться, послал бы всех!

olegleon 09 апреля 2018 | 18:08

США решили прикрыть Эхо?! забавно

kindman_a 09 апреля 2018 | 18:12

olegleon:

А на какой бирже и в какой стране упали на 48% акции "Эхо Москвы", а? :-)))

stebinmaku 09 апреля 2018 | 18:26

olegleon
Эхо не прикроют, и если даже акции упадут до нуля, государство ему всё возместит, лишь бы продолжало работать - ведь тут "борцы с властью" ежедневно и еженощно повышают "акции" власти своими комментами..

tvitov66 09 апреля 2018 | 18:09

Бюджетники и пенсионеры: готовы возместить убытки друзьям нацЛидера?
ВСЕГДА ГОТОВЫ!

olegleon 09 апреля 2018 | 18:37

tvitov66: и каким же образом пенсионеры это сделают?

tks 09 апреля 2018 | 18:09

ПОДЕЛОМ!!

Или Скрепы, или рынок!

abuvgrobu 09 апреля 2018 | 18:10

Так и вижу: страшно обедневшие олигархи мечутся по "Пятёрочке" в поисках скидок.))

rifles 09 апреля 2018 | 18:11

Искренне разделяю радость за попавших под санкции.
PS Что то толстомордого рогозина не слышно.....
Видимо уже штаны сушит.
От санкционного кайфа.

ihor_syvoryj 09 апреля 2018 | 18:13

"Эху" урежут финансирование?
А как же графоман Сергеев, он же Горный, где будет харчеваться?

asyrj 09 апреля 2018 | 18:13

Россияне не дадут погибнуть дорогим олигархам!
Если надо, мы все города переименуем в ВОРОНЕЖ!!

plank1957 09 апреля 2018 | 18:14

Ну да, правительство говорит российским обывателям: "Утонут все, но вы сначала."

annacrimea 09 апреля 2018 | 18:15

Ой, ну что такое "обвал" по сравнению. с намкрыш и ракетой?! Весь Мордор будет гордо трескать перловку. Если зубы уцелеют...

vyk_usguy 09 апреля 2018 | 18:17

В дальней перспективе, может и хорошо что санкции в конечном итоге позволят развинтить госкапитализм? Пусть Дерипаски занимаются своим бизнесом а не лезут в большую политику, или хотя бы не выводят капиталы за рубеж.

tvitov66 09 апреля 2018 | 18:28

vyk_usguy: до того 18 не позволяли развить госкапитализм, а ща как попрёт - ширее разевай варешку, а то все что попёрло проворонишь:)

sm59 09 апреля 2018 | 18:21

Конечно, надо помочь!!!

Всего-то по 10-30 $ с каждого российского носа (ну, с детей, старушек, депутатов ... можно и по 10)
и у Дерипаски и ему подобных опять будет прекрасное настроение и аппеетит.
А америкосы сдохнут от зависти.
Хотя нет, скорее всего, введут свои санкции в самое болезненное место еще раз.

boda 09 апреля 2018 | 18:24

Вот что "санкции животворячие" делают с экономикой РФ, интересна реакция Искандеров и прочих хохотунов)))

pr22000 09 апреля 2018 | 18:27

Даже если у наших "неалигархов" останется по одному миллиарду, это не скажется на их уровне жизни, а вот курс доллара, уровень жизни большинства россиян изменит.

demokrat62 09 апреля 2018 | 18:28

Искандеры уже не смеются ?? Запутинцев предупреждали,а они думали,что с ними шутки будут шутить.Это только начало,ягодки впереди будут

lecitoyen_ 09 апреля 2018 | 18:29

пукину пора по новой на две недели в запой, а лучше прикинулся бы честным и застрелился S & P моментально России самый высокий уровень присвоил бы. одно слово - тормоз

protvik 09 апреля 2018 | 18:39

lecitoyen_: Если путен застрелился я бы его понял и простил.

yevlaxli 09 апреля 2018 | 18:31

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать меры поддержки компаний, попавших под новые санкции США.

wtrn 09 апреля 2018 | 18:32

Кто стал ни кем, тот был ничем...

cypher 09 апреля 2018 | 18:36

И слава Богу. Может еще сутенер Пригожин под удар попадет, его клоповника здесь станет поменьше.

v1965 09 апреля 2018 | 18:39

Да, и хрен с ним. Кто живёт своим трудом и тянет от зарплаты до зарплаты - тому пофиг.

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