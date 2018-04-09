Обвал на российском фондовом рынке привел к многомиллиардному сокращению капиталов отечественных олигархов
Новые санкции США против бизнесменов, госменеджеров и чиновников также повлияли на курс рубля.
Крупнейшие потери среди российских бизнесменов сегодня понес Олег Дерипаска. Главный акционер компаний «Русал» и En+ по подсчетам журнала Forbes потерял более миллиарда долларов. Всему виной – сильное падение акций его компаний на мировых биржах. Так в Гонконге ценные бумаги алюминиевого гиганта потеряли половину стоимости, а на Московской бирже подешевели на треть. Упали акции и на Лондонском рынке. Из-за этого обвала «Русалу» пришлось объявить о возможности технического дефолта по некоторым кредитным обязательствам.
Потерял в цене и другой крупный актив Дерипаски – компания En+. Некоторые биржи уже приостановили торги бумагами компании, а ее независимый директор Доминик Фрайс в минувшую пятницу подал в отставку. На этом фоне десятипроцентное снижение стоимости еще одного актива Дерипаски – компании «ГАЗ» — выглядит не столь существенным.
На фондовом рынке также упали в цене акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Алросы», «Роснефти» и даже «Норильского никеля», владелец которого, Владимир Потанин, в отличии от Дерипаски пока не включен в санкционный список американского Минфина. Ограничительные меры также ударили по кошельку Виктора Векскльберга и Сулеймана Керимова.
В прошлую пятницу в «черный список» властей США попали 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 отечественных компаний. Это стало ответом на «злонамеренные действия» российских властей по всему миру.
Российское правительство поможет компаниям, которые пострадали в результате новых ограничительных мер, — пообещал премьер Дмитрий Медведев В Кремле подчеркнули, что ответные меры это прерогатива правительства. Курс евро на Московской бирже впервые с позапрошлого года превысил отметку в 74 рубля. Соединенные Штаты действительно пытаются решить свои экономические проблемы, вводя санкции, — сказал в нашем эфире экономист Андрей Мовчан. Мовчан не исключает, что следующие санкции могут быть направлены на блокировку поставок российской стали. Нынешняя ситуация вокруг «Русала» может обернуться тяжелыми последствиями для компании, — сказал в эфире РБК директор компании «РусЛом» Виктор Ковшевный. Кстати, от американских санкций может пострадать «Эхо Москвы», — признал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. В холдинге «Газпром медиа» ситуацию с американскими санкциями пока никак не прокомментировали.
Комментарии47
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patrik05 09 апреля 2018 | 18:07
Путин и Меркель подтвердили свои позиции по реализации «Северного потока — 2»
17:32
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов, включая реализацию проекта «Северный поток — 2»...
tks 09 апреля 2018 | 18:12
patrik05: Да усритесь вы наконец со своим нахрен никому кроме вас не нужным потоком для списания газпромовской неучтёнки и отмывания газпромовского бабла!
Какой поток от вас точно исходит - так это поток дерьма!
vyk_usguy 09 апреля 2018 | 18:15
tks: Дык, если и так то от чего же Парашенка так жаждет глотнуть из этого "потока дерьма"?
pyccokokc 09 апреля 2018 | 18:17
tks: Волноваться не нужно, Димон пообещал помочь.
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 18:21
Пожертвует домиком для уточки?
shoorah 09 апреля 2018 | 18:22
luger_max_otto: Не. Нашими пенсиями.
vavylo 09 апреля 2018 | 18:38
Тощает общак!.. ))
Йо!
ihtamnet 09 апреля 2018 | 18:42
vavylo: Общает тощак!
plank1957 09 апреля 2018 | 18:19
patrik05:
Точно? А то на президентском сайте об этом ни слова почему-то.
vilingrad 09 апреля 2018 | 18:20
patrik05: РусЛом... Звучит:)
Твой Северный поток- воспоминания о будущем... нет... прошлые ожидания... в общем, вы с Вовкой на свалке истории:)
wojskowy Марек Качоровски 09 апреля 2018 | 18:23
patrik05: Запуск "Северного потока 2" сулит России в ближайшей перспективе окупить его строительство, во-первых его окупаемость составит не менее 5 лет, во-вторых даже если он начнёт работать с полной нагрузкой, он не сможет компенсировать объёмы газа, которые поставлялись через Украину, в третьих- мало того, что Турция вдвое сократила возможность поставок российского газа в Турецкий поток, но и сроки его запуска отодвинуты на неопределённое время. А вообще почитайте Соглашение Германии на "Северный поток 2", последние требования, с которыми Газпром вынужден был согласится, практически полностью отменяют единоличное владение этой трубой. ЕС потребовал, что любая страна имеет право подключаться к этому газопроводу и качать через него газ в ЕС. Так что нагнули Газпром по полной программе.
wojskowy Марек Качоровски 09 апреля 2018 | 18:23
wojskowy: Извиняюсь "НЕ сулит России.....)
vulgaris_liberal 09 апреля 2018 | 18:29
wojskowy: Стесняюсь спросить, а какая страна еще может подключиться к СП2? Кстати, немцы нагнули польшу и давно сняли ограничения с газопровода опал ;)
olegleon 09 апреля 2018 | 18:34
wojskowy: товарищ нагибатель, а какая страна может ещё поставлять газ по Северному потоку?
да и никто не собирается полностью "закрывать" транзит через Украину. просто его сократят в 5-10 раз и всё.
а Вам всё кого-то нагнуть хочется чужими руками?
vsevolodsamara 09 апреля 2018 | 18:29
Ничего, народ своими налогами компенсирует издержки от падения.
vaka257 09 апреля 2018 | 18:33
Прекрасно начался четвёртый срок Путина...А впереди ещё шесть лет грандиозных побед...
greeg1 09 апреля 2018 | 18:36
patrik05: Чему радуешься. Продавать газ по пять копеек. За такие деньги не то что Меркель, даже Трамп готов все санкции отменить.
kindman_a 09 апреля 2018 | 18:07
С голода не умрут.
Переживут.
147 млн.россиян поддержат. :-)))
kir_pich_101 09 апреля 2018 | 18:19
kindman_a: Надерут лыка, наплетут лаптей и на Арбат.
Не помрут...
rsilk 09 апреля 2018 | 18:08
Похоже теперь Дерипаска будет на яхту к Рыбке ездить.
mbh_vor_n1 09 апреля 2018 | 18:08
Клали мы с прибором на американские санкции.
alexandr_l 09 апреля 2018 | 18:15
mbh_vor_n1: отстаете вы в своем развитии от самых тупых идеологов и депутатов. Года на два.
protvik 09 апреля 2018 | 18:36
mbh_vor_n1: Зачем Лаврову тогда извиняться, послал бы всех!
olegleon 09 апреля 2018 | 18:08
США решили прикрыть Эхо?! забавно
kindman_a 09 апреля 2018 | 18:12
olegleon:
А на какой бирже и в какой стране упали на 48% акции "Эхо Москвы", а? :-)))
stebinmaku 09 апреля 2018 | 18:26
olegleon
Эхо не прикроют, и если даже акции упадут до нуля, государство ему всё возместит, лишь бы продолжало работать - ведь тут "борцы с властью" ежедневно и еженощно повышают "акции" власти своими комментами..
tvitov66 09 апреля 2018 | 18:09
Бюджетники и пенсионеры: готовы возместить убытки друзьям нацЛидера?
ВСЕГДА ГОТОВЫ!
olegleon 09 апреля 2018 | 18:37
tvitov66: и каким же образом пенсионеры это сделают?
tks 09 апреля 2018 | 18:09
ПОДЕЛОМ!!
Или Скрепы, или рынок!
abuvgrobu 09 апреля 2018 | 18:10
Так и вижу: страшно обедневшие олигархи мечутся по "Пятёрочке" в поисках скидок.))
rifles 09 апреля 2018 | 18:11
Искренне разделяю радость за попавших под санкции.
PS Что то толстомордого рогозина не слышно.....
Видимо уже штаны сушит.
От санкционного кайфа.
ihor_syvoryj 09 апреля 2018 | 18:13
"Эху" урежут финансирование?
А как же графоман Сергеев, он же Горный, где будет харчеваться?
asyrj 09 апреля 2018 | 18:13
Россияне не дадут погибнуть дорогим олигархам!
Если надо, мы все города переименуем в ВОРОНЕЖ!!
plank1957 09 апреля 2018 | 18:14
Ну да, правительство говорит российским обывателям: "Утонут все, но вы сначала."
annacrimea 09 апреля 2018 | 18:15
Ой, ну что такое "обвал" по сравнению. с намкрыш и ракетой?! Весь Мордор будет гордо трескать перловку. Если зубы уцелеют...
vyk_usguy 09 апреля 2018 | 18:17
В дальней перспективе, может и хорошо что санкции в конечном итоге позволят развинтить госкапитализм? Пусть Дерипаски занимаются своим бизнесом а не лезут в большую политику, или хотя бы не выводят капиталы за рубеж.
tvitov66 09 апреля 2018 | 18:28
vyk_usguy: до того 18 не позволяли развить госкапитализм, а ща как попрёт - ширее разевай варешку, а то все что попёрло проворонишь:)
sm59 09 апреля 2018 | 18:21
Конечно, надо помочь!!!
Всего-то по 10-30 $ с каждого российского носа (ну, с детей, старушек, депутатов ... можно и по 10)
и у Дерипаски и ему подобных опять будет прекрасное настроение и аппеетит.
А америкосы сдохнут от зависти.
Хотя нет, скорее всего, введут свои санкции в самое болезненное место еще раз.
boda 09 апреля 2018 | 18:24
Вот что "санкции животворячие" делают с экономикой РФ, интересна реакция Искандеров и прочих хохотунов)))
pr22000 09 апреля 2018 | 18:27
Даже если у наших "неалигархов" останется по одному миллиарду, это не скажется на их уровне жизни, а вот курс доллара, уровень жизни большинства россиян изменит.
demokrat62 09 апреля 2018 | 18:28
Искандеры уже не смеются ?? Запутинцев предупреждали,а они думали,что с ними шутки будут шутить.Это только начало,ягодки впереди будут
lecitoyen_ 09 апреля 2018 | 18:29
пукину пора по новой на две недели в запой, а лучше прикинулся бы честным и застрелился S & P моментально России самый высокий уровень присвоил бы. одно слово - тормоз
protvik 09 апреля 2018 | 18:39
lecitoyen_: Если путен застрелился я бы его понял и простил.
yevlaxli 09 апреля 2018 | 18:31
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать меры поддержки компаний, попавших под новые санкции США.
wtrn 09 апреля 2018 | 18:32
Кто стал ни кем, тот был ничем...
cypher 09 апреля 2018 | 18:36
И слава Богу. Может еще сутенер Пригожин под удар попадет, его клоповника здесь станет поменьше.
v1965 09 апреля 2018 | 18:39
Да, и хрен с ним. Кто живёт своим трудом и тянет от зарплаты до зарплаты - тому пофиг.