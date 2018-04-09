Обвал на российском фондовом рынке привел к многомиллиардному сокращению капиталов отечественных олигархов

Новые санкции США против бизнесменов, госменеджеров и чиновников также повлияли на курс рубля.

Крупнейшие потери среди российских бизнесменов сегодня понес Олег Дерипаска. Главный акционер компаний «Русал» и En+ по подсчетам журнала Forbes потерял более миллиарда долларов. Всему виной – сильное падение акций его компаний на мировых биржах. Так в Гонконге ценные бумаги алюминиевого гиганта потеряли половину стоимости, а на Московской бирже подешевели на треть. Упали акции и на Лондонском рынке. Из-за этого обвала «Русалу» пришлось объявить о возможности технического дефолта по некоторым кредитным обязательствам.

Потерял в цене и другой крупный актив Дерипаски – компания En+. Некоторые биржи уже приостановили торги бумагами компании, а ее независимый директор Доминик Фрайс в минувшую пятницу подал в отставку. На этом фоне десятипроцентное снижение стоимости еще одного актива Дерипаски – компании «ГАЗ» — выглядит не столь существенным.

На фондовом рынке также упали в цене акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Алросы», «Роснефти» и даже «Норильского никеля», владелец которого, Владимир Потанин, в отличии от Дерипаски пока не включен в санкционный список американского Минфина. Ограничительные меры также ударили по кошельку Виктора Векскльберга и Сулеймана Керимова.

В прошлую пятницу в «черный список» властей США попали 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 отечественных компаний. Это стало ответом на «злонамеренные действия» российских властей по всему миру.

Российское правительство поможет компаниям, которые пострадали в результате новых ограничительных мер, — пообещал премьер Дмитрий Медведев В Кремле подчеркнули, что ответные меры это прерогатива правительства. Курс евро на Московской бирже впервые с позапрошлого года превысил отметку в 74 рубля. Соединенные Штаты действительно пытаются решить свои экономические проблемы, вводя санкции, — сказал в нашем эфире экономист Андрей Мовчан. Мовчан не исключает, что следующие санкции могут быть направлены на блокировку поставок российской стали. Нынешняя ситуация вокруг «Русала» может обернуться тяжелыми последствиями для компании, — сказал в эфире РБК директор компании «РусЛом» Виктор Ковшевный. Кстати, от американских санкций может пострадать «Эхо Москвы», — признал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. В холдинге «Газпром медиа» ситуацию с американскими санкциями пока никак не прокомментировали.