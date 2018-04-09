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17:31, 09 апреля 2018

Министр обороны США Джеймс Мэттис допускает применение военной силы против властей Сирии

Это связано с химической атакой в сирийском городе Дума. при этом глава американского военного ведомства не смог подтвердить, что именно Дамаск несет ответственность за использование химического оружия. Сегодня же британский премьер Тереза Мэй заявила, что президент Сирии и его союзники должны быть призваны к ответственности за применение химоружия в Сирии, если это будет подтверждено.
Химическая атака в Восточной Гуте сегодня станет предметом рассмотрения Совета безопасности ООН.

Комментарии

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snamor 09 апреля 2018 | 17:36

Сначала пусть с Северной Кореей разберётся.

evgolius7 09 апреля 2018 | 17:54

Покрошили вагнеровцев...теперь Асаду по попке вдарят.
А почему наш главнокомандующий не грозит?
В танке он что ли?

snamor 09 апреля 2018 | 18:05

evgolius7: Говорят недавно покрошили западных инструкторов также, 200 человек в Гуте. Зуб за зуб. Поэтому и кричат опять про химоружие.

vezdehod 09 апреля 2018 | 18:14

Вот Гады...Совершенно не боятся российских "Искандеров" - так и нарываются на грубость, со стороны Дмитрия Пескова.

snamor 09 апреля 2018 | 18:26

vezdehod: Сирию не бояться, Россию бояться.

cockeyed 09 апреля 2018 | 18:19

evgolius7: Ты способен только на торговлю своей загаженной задницей, вы педерасты чуть что скидываете порки и подставляете свой рабочий зад.

naivnyk 09 апреля 2018 | 17:37

Почему то мне кажется, что пиндосы сами применять военную силу не будут)

tag188 09 апреля 2018 | 17:37

Министр обороны США Джеймс Мэттис допускает применение военной силы против властей Сирии
================================
Этот Мэттис, что комментарии российских портков, грозящих атомным апокалипсисом не читал? Так пусть почитает! Посмеется, поднимет себе настроение перед ударом по Сирии, "небо которой закрыто на замок российскими С-400".

snamor 09 апреля 2018 | 17:42

tag188: Дебилы обычно с двух сторон есть. Вы уже портков назвали, а есть демшиза. Их тоже смешно читать.

А С-400 гарантируют сирийцам то, что амеры испугаются нападать.

tag188 09 апреля 2018 | 17:44

snamor: А С-400 гарантируют сирийцам то, что амеры испугаются нападать.
========================
При атаке на Шайрат они "очень испугались".
А Израиль, так вообще, места от страха себе не находит. Последний раз намедни отбомбился :))

snamor 09 апреля 2018 | 17:47

tag188: 70% ракет или даже больше сбиты. Американские Пэтриот сбивают 0% целей.

Испугаются нападать 100%.

sensei54 09 апреля 2018 | 17:52

snamor: Испугаются нападать 100%.
...............................................................
Да что там нападать...У них пилоты вообще отказываются летать.
В частности, на "самовзрывающихся F-35".
Правда, правда. Так по РТР говорили. Именем Тарабарского короля клянусь.

tag188 09 апреля 2018 | 17:54

snamor: 70% ракет или даже больше сбиты. Американские Пэтриот сбивают 0% целей.
==========================
А чего не 100%?? А лучше сразу 146%.
В Иране опубликованы фотографии 4х погибших от израильского удара иранских военных советников.

snamor 09 апреля 2018 | 18:08

tag188: Погибло 14 человек, в том числе иракские инструкторы. Больше 70% ракет сбиты. Пэтриот не сбивает у саудовцев даже самодельные йеменские ракетки.

tag188 09 апреля 2018 | 18:11

snamor: Пэтриот не сбивает у саудовцев даже самодельные йеменские ракетки.
=====================
Телевизор сказал? Верю, верю.
Из Эр-Рияда массово эвакуируют туристов, а Ростуризм уже закрыл все рейсы в Саудовскую Аравию?
Извиняюсь, вам лет сколько?

snamor 09 апреля 2018 | 18:14

tag188: Ну можете в реальность не верить. На Украине она и так параллельная.

tag188 09 апреля 2018 | 18:24

snamor: Ну можете в реальность не верить. На Украине она и так параллельная.
====================
Последний оплот российского "патриота" -- при полном отсутствии фактов начинать кричать про Украину.
Мне без разницы происходящее на Украине. Так что, лучше ссылайтесь на империю Инков. В древней Империи Инков официально допускалось существование нескольких параллельных реальностей.

snamor 09 апреля 2018 | 18:33

tag188: Странно, а рассуждаете точно так, как украинские жертвы пропаганды.

snamor 09 апреля 2018 | 18:36

tag188: Качество С-400 подтверждает то, что турки не смотря на огромное противодействие США, их закупают. А дело просто. Они насмотрелись на то, так работают хвалёные Пэтриоты.

sensei54 09 апреля 2018 | 18:20

snamor: Во дураки то американцы!
"Пэтриот" уж скоро сорок лет у них на вооружении, а они всё никак не врубаются.
Уж где он только не повоевал. А эти недоумки пуляют, пуляют, а он всё никак никого сбить не может.
Надо Верховному позвонить и доложить, что можно амеров голыми руками брать.
И назвать имя гения, который все это вычислил - snamor.

snamor 09 апреля 2018 | 18:23

sensei54: Старые системы, военный мир шагнут давно уже дальше. ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ.

max3446 09 апреля 2018 | 17:38

Так и вижу следующую картину. Сидит Асад со своими генералами на совещании.
Асад:
- Как дела в Восточной Гуте?
Генералы:
- Все хорошо, боевики выходят, остался последний город Дума где террористы все пытаются сражаться, но их дни сочтены.
Асад:
- Хорошо. Давайте жахнем в Думе хим оружием, чтобы пендосы и их прихлебатели зашумели и нанесли удар по нашим войскам.

us101 09 апреля 2018 | 18:11

max3446: Нет, не так. Когда солдаты АльАббаса убила брата АльБассама, тогда последний решает отомстить за брата, чего бы это ему не стоило. И никакой АльАссад ему не указка, когда рядом склады с завезянным из Ирака русскими, арсенала хим-оружия.
Это в мире называется потеря контроля. АльАссад - потерял котроль над своим зоопарком, а Путин над своим, включая Сирийский филиал...

scullll 09 апреля 2018 | 17:40

Сбивайте этих пиндоских лядей.

klegg 09 апреля 2018 | 17:41

///Министр обороны США Джеймс Мэттис допускает применение военной силы против властей Сирии///
неужели мультиков не боитесь?

max3446 09 апреля 2018 | 17:44

Авторитетный американский журнал Foreign Policy («Внешняя политика»), штаб-квартира которого расположена в столице США, опубликовал неожиданный критический материал про расхваленные зенитно-ракетные системы ПВО Patriot, поставляемые Штатами во многие страны мира.

«25 марта 2018 года силы йеменских повстанцев-хуситов запустили 7 баллистических ракет по городу Эр-Рияд. Саудовская Аравия подтвердила факт обстрела и заявила, что её ПВО успешно перехватила все семь ракет.

Но это оказалось неправдой. И дело не только в том, что упавшими обломками ракет убило как минимум одного мирного жителя, а еще двое были ранены и оказались в госпитале. Нет никаких доказательств, что саудиты вообще перехватили хоть одну хуситскую ракету. Из-за этого возникают очень неудобные вопросы не только к Саудовской Аравии, но и к США, которые произвели и поставили ЗРК «Пэтриот».

Получается, что система противоракетной обороны у саудитов, да и у самих американцев, — это полная рухлядь», — откровенно рассуждает автор статьи «Ракеты Patriot: сделаны в Америке и не работают нигде» в журнале Foreign Policy.

«На видероликах в соцсетях действительно видно, как саудовские противоракетные комплексы Patriot осуществляют пуски ракет-перехватчиков. Но то, что показано на этих кадрах, завершилось полной неудачей. Первая противоракета взорвалась в воздухе сразу же после пуска, а вторая развернулась в небе на 180 градусов и с рёвом полетела в сторону Эр-Рияда, где и взорвалась при ударе об землю.

art_ 09 апреля 2018 | 17:45

ИГ поможет это или его уже нет?

nikto_nikak 09 апреля 2018 | 17:49

Давно пора мочить этого козла Асада! Чего ждать то? Россия, точнее её суровые вороватые власти, однозначно зассат и утрутся, поскольку если залупятся, то смысл воровать совсем пропадет - в Россее-матушке дальше золотых унитазов и пистолетов им деньги потратить некуда.

sg80g 09 апреля 2018 | 17:50

Надо понимать хлор в Сирии впервые синтезировали?

peresvet73 09 апреля 2018 | 17:52

Операция по вышибанию Путина-76% с Донбасса и из Сирии, начнётся единовременно.

glebbalbesov 09 апреля 2018 | 17:54

Хороший оборот у уже окончатеоьно обнаглевшей Мэй, не найти виновных и наказать, а призвать к ответственности Асада, если он виноват. А если не он... да не может такого быть, это точно он.

abuvgrobu 09 апреля 2018 | 17:59

Необходимо созывать совбез ООН , призвать к действительно международному расследованию и чтобы все стороны предоставили свои тайные лаборатории (Сирия, Россия, США и Лондон), для проверки и анализа улик с места происшествия. А по другому это опять будет пробирка со стиральным порошком

fanisos 09 апреля 2018 | 18:07

я один здесь русский??? остальные хохлы ...пусть тогда между собой (самим собой и т д)

cockeyed 09 апреля 2018 | 18:16

Если торопятся в ад, то мы всегда поможем! У пиндосов кишка тонка, пиндосы трусливый народец, они как и гейропейцы способны только толпой на слабого, а сильных они боятся.

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