///Министр обороны США Джеймс Мэттис допускает применение военной силы против властей Сирии///

Это связано с химической атакой в сирийском городе Дума. при этом глава американского военного ведомства не смог подтвердить, что именно Дамаск несет ответственность за использование химического оружия. Сегодня же британский премьер Тереза Мэй заявила, что президент Сирии и его союзники должны быть призваны к ответственности за применение химоружия в Сирии, если это будет подтверждено.

Химическая атака в Восточной Гуте сегодня станет предметом рассмотрения Совета безопасности ООН.