Россияне, выехавшие в Великобританию, незаконно вывезли до 5-ти триллионов рублей

Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Накануне генпрокурор Юрий Чайка заявил, что с 2002-го года российские правоохранительные органы направили в Великобританию запросы на выдачу 61-го человека, обвиняемого или осужденного по экономическим статьям. Тогда Чайка сообщил, что сумма только доказанного ущерба превышает 500 миллиардов рублей.