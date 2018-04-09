Россияне, выехавшие в Великобританию, незаконно вывезли до 5-ти триллионов рублей
Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Накануне генпрокурор Юрий Чайка заявил, что с 2002-го года российские правоохранительные органы направили в Великобританию запросы на выдачу 61-го человека, обвиняемого или осужденного по экономическим статьям. Тогда Чайка сообщил, что сумма только доказанного ущерба превышает 500 миллиардов рублей.
Комментарии50
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eduard53 09 апреля 2018 | 18:42
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Поздно, Чайка, бить крылами:
Не наличкой же слиняло
Пять трильонов труселями.
Чай, и сам накрал немало,
И сынков опухли морды
На помоечном клондайке,
Так что знать про переводы
И офшоры должен всяко.
Где ж ты был, когда Россию
"По закону" вывозили?
За ботанами носился
И семейным изобильем?