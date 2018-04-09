Обвал фондового рынка, вызванного новыми американскими санкциями, привел к сокращению капиталов богатейших людей РФ

При этом среди наиболее пострадавших есть как те, кто уже попал под санкции США, так и те, кого американский Минфин в списки пока не внес. 50 богатейших россиян из списка «Форбс» только за сегодняшний день потеряли почти 12 миллиардов долларов. Это следует из расчетов издания в режиме реального времени. Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска – его состояние сократилось почти на четверть.

На странице «Русала» в Фейсбуке, между тем, появилась запись: «у нас все сложно… но мы прорвемся».