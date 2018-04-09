Обвал фондового рынка, вызванного новыми американскими санкциями, привел к сокращению капиталов богатейших людей РФ
При этом среди наиболее пострадавших есть как те, кто уже попал под санкции США, так и те, кого американский Минфин в списки пока не внес. 50 богатейших россиян из списка «Форбс» только за сегодняшний день потеряли почти 12 миллиардов долларов. Это следует из расчетов издания в режиме реального времени. Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска – его состояние сократилось почти на четверть.
На странице «Русала» в Фейсбуке, между тем, появилась запись: «у нас все сложно… но мы прорвемся».
Комментарии49
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cartman730 09 апреля 2018 | 18:38
Таки обещанные "десять лет ярких побед" уже начались? Или они начались 7 февраля?
gramotei 09 апреля 2018 | 18:39
друзья запаситесь попкорном!!! кажись шоу начинается................................!!!!