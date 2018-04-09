Фрагменты тел и самолета обнаружили родственники погибших на месте крушения лайнера АН-148 – очевидец

Фрагменты тел жертв авиакатастрофы и разбросанные части самолета обнаружили родственники погибших на месте крушения лайнера АН-148. Территория, где до сих пор не убраны останки, никак не огорожена, и в связи с потеплением там стал появляться резкий трупный запах. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» дочь одной из погибших Юлия Синицына.

«В минувшую пятницу я приехала возложить цветы и обнаружила, что там все лежит, и помимо этого там лежат фрагменты самолета, которые должны быть приобщены к делу. Тогда мне сказали, что в понедельник будут работы, будет 100 человек. Я приехала сегодня – не было никого. Одна машина ездила, что-то собирала, но я лично видела, что все оставшееся там лежало, я сама видела эти фрагменты. Там уже неприятный трупный запах, это все просто кошмарно», — рассказала она.

Ю.Синицына возмущена тем, что вокруг места трагедии, где до сих пор лежат останки тел, нет никакого ограждения. «Это место вообще никак не огорожено, может пройти любой желающий. Я требую, чтобы оцепили территорию, потому что туда никого нельзя пускать. И чтобы объяснили, почему это все происходит. Я не уеду отсюда, пока мои требования не будут выполнены», — заявила она.

По мнению Ю.Синицыной, МЧС также необходимо привлечь к работе кинологическую службу, поскольку, по ее словам, на месте очень много мелких фрагментов тел, которые должны искать собаки.

Дочь погибшей при этом отметила, что в МЧС, полиции и в Следственном комитете нет никого, кто взял бы на себя полную ответственность за происходящее. «Все перекидывают с одного на другого. МЧС говорит — обращайтесь к полиции, полиция отсылает к МЧС. Потом МЧС говорит обращаться в СК. Лично мне следователь сказала, что процедура опознания, генетические экспертизы – это минимум полгода, 6-8 месяцев», — рассказала она.

Ю.Синицына добавила, что родственники жертв авиакатастрофы планируют создать фонд помощи, и в связи с происходящим его появление чрезвычайно актуально. «Нам надо ставить мемориал, защищать свои права. Нам нужно обязательно судиться и с авиакомпанией и теперь, скорее всего, и с органами власти. Все, что происходит — мы просто в полнейшем шоке», — заключила она.

Самолет Саратовских авиалиний АН-148, совершавший рейс из Москвы в Орск, разбился после взлета из аэропорта Домодедово 11 февраля 2018 года. В результате крушения погиб 71 человек.