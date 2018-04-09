Науч. рук. НИУ ВШЭ Ясин приветствует письмо преподавателей вуза к студентам с извинениями из-за ситуации с Песковым

Научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин приветствует решение сотрудников Департамента медиа ВШЭ опубликовать открытое письмо с извинениями к студентам вуза из-за удаления интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я это приветствую и считаю, хотя есть там отдельные недоставки, ошибки и так далее, но в целом Высшая школа экономики создает то представление о себе, к которому мы стремимся», — сказал он.

Е.Ясин отметил, что разделяет позицию студентов, посчитавших решение об удалении записи интервью некорректным.

«Я понимаю поведение студентов, которые потом обнаружили, что то, что они слышали, это было слышно только им и это будет скрываться. Меня это возмутило так же, как и большинство других людей», — добавил он.

Е.Ясин также добавил, что рассматривает «как позитивный факт» визит Д.Пескова в ВШЭ.

«Я отдаю должное пресс-секретарю президента, что он пришел в нашу школу и вел себя со студентами достаточно открыто. Сам по себе факт, что господин Песков к нам пришел, я рассматриваю как позитивный факт», — подчеркнул он.

Дмитрий Песков 29 марта принял участие в студенческом ток-шоу «В точку», организованном факультетом коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Руководство вуза приняло решение не обнародовать запись. Студенты ВШЭ опубликовали открытое письмо, в котором назвали цензурой удаление и запрет публикации интервью Д.Пескова. 2 апреля на встрече со студентами по итогам визита Д.Пескова руководитель образовательной программы «Журналистика» ВШЭ Сергей Корзун объяснил решение об удалении записи принципом «Пацан сказал – пацан сделал». 9 апреля сотрудники Департамента медиа ВШЭ опубликовали открытое письмо, в котором принесли извинения студентам вуза из-за возникшей ситуации.