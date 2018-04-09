Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро после сбоя восстановлено
Об этом сообщается в Телеграм-канале столичной подземки. Интервалы движения поездов были увеличены на участке от «Автозаводской» до «Тверской» в обоих направлениях. Это было связано с падением напряжения с городской подстанции «Раушская». Энергооборудование в метро было переведено на резервную схему.
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