Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро после сбоя восстановлено

Об этом сообщается в Телеграм-канале столичной подземки. Интервалы движения поездов были увеличены на участке от «Автозаводской» до «Тверской» в обоих направлениях. Это было связано с падением напряжения с городской подстанции «Раушская». Энергооборудование в метро было переведено на резервную схему.