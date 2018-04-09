Пресненский суд назначил на 18апреля слушания по существу дела о покушении на журналистку Эха Москвы Таню Фельгенгауэр

Пресненский суд Москвы начнется 18 апреля рассматривать по существу дело о покушении на журналиста Эхо Москвы Татьяна фельгенгауэр обвиняемым здесь является гражданин Израиля Борис Гриц

Сейчас Борис Гриц обвиняется по статье о покушении на убийство ему может грозить до 15 лет тюрьмы по словам адвоката гребца они не согласны с этим поскольку для покушения на убийство требуется умысел