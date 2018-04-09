Пресненский суд назначил на 18апреля слушания по существу дела о покушении на журналистку Эха Москвы Таню Фельгенгауэр
Пресненский суд Москвы начнется 18 апреля рассматривать по существу дело о покушении на журналиста Эхо Москвы Татьяна фельгенгауэр обвиняемым здесь является гражданин Израиля Борис Гриц
Сейчас Борис Гриц обвиняется по статье о покушении на убийство ему может грозить до 15 лет тюрьмы по словам адвоката гребца они не согласны с этим поскольку для покушения на убийство требуется умысел
Комментарии3
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post_v 09 апреля 2018 | 17:07
что это за мутная история про дружбу семьями родителей Грица и семьи родителей М.Барщевского, о чем писали ВЕСТИ.РУ?
ведь и сам Барщевский очень хорошо знает расположение и порядки на радиостанции…
neyexo 09 апреля 2018 | 17:09
По-моему, он напал на нее не как на журналистку.
А у него было личное неприязненное отношение.
lion64___3 09 апреля 2018 | 17:10
лучше в синедрион это дело передать, пусть кошерные сами разбираются.