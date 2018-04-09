Российский фондовый рынок обрушился после введения санкций США

Больше других пострадали компании, которые попали под американские ограничительные меры.

Стоимость бумаг Evraz, «Норникеля» и Сбербанка на Лондонской фондовой бирже упала более чем на 15%, а En+ на 40%.

Акции «Русала», большая их часть принадлежит Олегу Дерипаске, на Гонконгской бирже обвалились к закрытию больше чем на 50%, утром они снижались почти на 30%. Руководство «Русала» предупредило о риске технического дефолта, об этом сказано в сообщении компании.

Падение акций ВТБ превышало 10%, глава банка Андрей Костин попал под санкции. Котировки «Газпрома» снижались в пределах 10%, председатель правления компании Алексей Миллер находится списке Минфина США, пишет РБК. Одновременно на торгах в России и за границей отмечают обвальное падение акций ряда компаний и банков, которые не затронули санкции США. Так акции Сбербанка снизились более чем на 20% к уровню закрытия торгов пятницы. Фондовый рынок США открыл торги ростом, основные индексы растут незначительно.

Курс евро к рублю на Московской бирже превысил 74 рубля. Это произошло впервые с августа 2016 года.