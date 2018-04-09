Российский фондовый рынок обрушился после введения санкций США
Больше других пострадали компании, которые попали под американские ограничительные меры.
Стоимость бумаг Evraz, «Норникеля» и Сбербанка на Лондонской фондовой бирже упала более чем на 15%, а En+ на 40%.
Акции «Русала», большая их часть принадлежит Олегу Дерипаске, на Гонконгской бирже обвалились к закрытию больше чем на 50%, утром они снижались почти на 30%. Руководство «Русала» предупредило о риске технического дефолта, об этом сказано в сообщении компании.
Падение акций ВТБ превышало 10%, глава банка Андрей Костин попал под санкции. Котировки «Газпрома» снижались в пределах 10%, председатель правления компании Алексей Миллер находится списке Минфина США, пишет РБК. Одновременно на торгах в России и за границей отмечают обвальное падение акций ряда компаний и банков, которые не затронули санкции США. Так акции Сбербанка снизились более чем на 20% к уровню закрытия торгов пятницы. Фондовый рынок США открыл торги ростом, основные индексы растут незначительно.
Курс евро к рублю на Московской бирже превысил 74 рубля. Это произошло впервые с августа 2016 года.
Комментарии13
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meister_luvin 09 апреля 2018 | 17:03
Богатые тоже плачут?
Что-то не очень я их жалею …
evgolius7 09 апреля 2018 | 17:04
СМИ: "Черный понедельник: санкции обвалили рубль."
- Это не "черный понедельник" наступил, а начались черные дни с того момента, когда позеленевшие человечки ступили на чужую землю.
evgolius7 09 апреля 2018 | 17:06
Вот кто из патриотов мне скажет...за что пили шампанское наши депутаты после избрания Трампа?
snamor 09 апреля 2018 | 17:10
evgolius7: Среди депутатов ГД в России много идиотов, это бесспорно. Как и в других странах.
Пили, наверное потому, что много кто в мире реально ненавидел Клинтониху. На фоне ее Трамп казался своим.
snamor 09 апреля 2018 | 17:07
evgolius7: Санкции Россию только укрепляют
evgolius7 09 апреля 2018 | 17:10
snamor:
Намекни... хоть...где укрепляют?
varangian2011 09 апреля 2018 | 17:04
Успокаивает то, что эти предприятия и их прибыль к народу России никакого отношения не имеют.
diximania1948 09 апреля 2018 | 17:05
Первый из обещанных прорывов Путина.
varangian2011 09 апреля 2018 | 17:11
diximania1948: Прорыв в бездну.
a_gafur 09 апреля 2018 | 17:05
Заеби.. ой, нет. Охуит...ой, нельзя. Отлично! )))
mobile_actor 09 апреля 2018 | 17:09
То есть легким движением руки безвестный чиновник МинФина США уполовинил состояние Дерипаски. Ай-да, мистер Самбади, ай-да сукин сын!
davi__koloradov 09 апреля 2018 | 17:11
Штаты чихнули и путирашка обделалась.
victoro 09 апреля 2018 | 17:11
Да, кто-то не поделился яйцами на Пасху или наш главпоп не те молитвы читал.