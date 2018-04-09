Многодетная мать из Екатеринбурга, у которой изъяли приемных детей, обратилась за помощью к  генпрокурору.

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой изъяли приемных детей, обратилась за помощью к генпрокурору. У себя в Facebook она просит Юрия Чайку защитить ее права и оградить от нарушений и злоупотреблений. Дети были изъяты вскоре после того, как Савиновских перенесла операцию по удалению груди. Органы опеки заподозрили, что Савиновских готовится к смене пола. Савиновских утверждает, что у нее нет ни психических, ни каких-либо других заболеваний, на которые ссылаются представители опеки.