Многодетная мать из Екатеринбурга, у которой изъяли приемных детей, обратилась за помощью к генпрокурору.
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой изъяли приемных детей, обратилась за помощью к генпрокурору. У себя в Facebook она просит Юрия Чайку защитить ее права и оградить от нарушений и злоупотреблений. Дети были изъяты вскоре после того, как Савиновских перенесла операцию по удалению груди. Органы опеки заподозрили, что Савиновских готовится к смене пола. Савиновских утверждает, что у нее нет ни психических, ни каких-либо других заболеваний, на которые ссылаются представители опеки.
Комментарии3
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jetsam 09 апреля 2018 | 16:46
грешно смеяться, но...
еще чуть-чуть санкций и этой матери придется задуматься
- потянет ли она столько детей... вот в чем вопрос.
prender 09 апреля 2018 | 17:01
зря она к нему, у чаек нет яиц. они их откладывают.
nikto_nikak 09 апреля 2018 | 17:08
Нашла к кому обращаться...Её фамилия не Скрипаль, да и где у нее может заработать его сынок?))))))