Московский метрополитен сегодня работает с перебоями. Интервалы движения поездов по Замоскворецкой линии увеличены. В руководстве подземки это связывают с перебоями напряжения в городской электроснабжающей организации. Увеличены интервалы и на «красной» ветке. Пассажиров по громкой связи призывают пользоваться другими видами общественного транспорта. Комплекс городского хозяйства делает все возможное для нормализации работы метро.Московский метрополитен сегодня работает с перебоями. Московский метрополитен сегодня работает с перебоями. Движение по «зеленой ветке» уже полностью восстановлено.