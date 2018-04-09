Московский метрополитен сегодня работает с перебоями
Московский метрополитен сегодня работает с перебоями. Интервалы движения поездов по Замоскворецкой линии увеличены. В руководстве подземки это связывают с перебоями напряжения в городской электроснабжающей организации. Увеличены интервалы и на «красной» ветке. Пассажиров по громкой связи призывают пользоваться другими видами общественного транспорта. Комплекс городского хозяйства делает все возможное для нормализации работы метро.Московский метрополитен сегодня работает с перебоями. Московский метрополитен сегодня работает с перебоями. Движение по «зеленой ветке» уже полностью восстановлено.
Комментарии2
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fmsf FMSF 09 апреля 2018 | 16:44
А чему удивляться?
После Пасхи у многих перепои.
vasilevich58 09 апреля 2018 | 16:50
Раньше в таких масштабах перебоев не было!
Слава гению реновации и экспроприации Собянину!