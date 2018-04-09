Акции российских энергетических и металлургических компаний падают во всем мире
Больше всего падение на лондонской бирже затронуло акции принадлежащей Олегу Дерипаске компании En+ — более 40%. На гонконгской бирже акции «Русала» подешевели вдвое. Существенное снижение капитализации продемонстрировали в Лондоне «Евраз», «Норильский никель» — ценные бумаги этих компаний там подешевели в среднем на 20%.
Все это происходит на фоне новостей о новых американских санкциях, под которые попали компании Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и других российских бизнесменов. Индекс московской биржи опустился более чем на 9%. Одновременно растут курсы евро и доллара к рублю.
Дмитрий Медведев поручил проработать меры поддержки российских компаний, попавших под новые американские санкции. На встрече с вице-премьерами он также заявил, что Россия оставляют за собой право на ответные меры против американских санкций, в том числе в части действующих торговых соглашений. Сегодня же Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин проведет встречи с бизнесменами, попавшими под санкции.
Комментарии45
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mymymy 09 апреля 2018 | 16:39
Бедный Дерипаска... отомстили ему пиндосы за жарку Рыбки.
patrik05 09 апреля 2018 | 16:43
Больше всего падение на лондонской бирже затронуло акции принадлежащей Олегу Дерипаске компании En+ — более 40%...
В разгар скандала с Настей Рыбкой, О.Дерипаска наверное думал что это наступила черная полоса, а судя по всему, это была - белая.
gordy 09 апреля 2018 | 16:45
"Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин проведет встречи с бизнесменами, попавшими под санкции."
Попросит сдать загранпаспорта?
neburzhui2 09 апреля 2018 | 16:49
Компания Дерипаски Ёп + ...
:-)))))))))))
neburzhui2 09 апреля 2018 | 16:52
Граждане не покупайте сейчас акции и валюту. Купите лучше спички, соль и крупы. Ответка в Сирии впереди.
taglit 09 апреля 2018 | 16:54
neburzhui2: Дерипаска заигрался с Золотой Рыбкой?... или доигрался....
neburzhui2 09 апреля 2018 | 16:56
taglit:
И останется старуха Дерипаска у разбитого корыта.
Пушкин.
alextheterrible 09 апреля 2018 | 17:07
gordy: На этой встрече бизнесмены примут решение, что им сделать с тем, кто их всех подставил.
zztop1960 09 апреля 2018 | 17:08
mymymy: Это Рыбка , волшебница, оставила Дерипаску у разбитого корыта
zkotor 09 апреля 2018 | 16:42
Да ладно, российских, акции подворотных оккупантов трофейщиков рухнули по причине взятия именно их, а не России за задницы
cuzmich35 09 апреля 2018 | 17:00
zkotor: Сегодня рухнули,завтра восстановились,первый раз что ли?
А вы .бараны,изображайте победу!
jetsam 09 апреля 2018 | 16:44
ответные меры - какие они?
неужели импортную туалетную бумагу запретят?
noxepy666 09 апреля 2018 | 17:04
jetsam: Поросёночек, ты её хоть раз в жизни видел?
old44 09 апреля 2018 | 16:44
спокуха - не нервничаем и продолжаем хохотать, ведь нам "на пользу" !
edyatel 09 апреля 2018 | 16:53
old44: Народу естественно на пользу. Это миллионеры, имеющие акции пострадают.
А им паразитам так и надо.
У меня лично акций нет, терять нечего
art_ 09 апреля 2018 | 17:03
edyatel: Рубли-то у вас есть? А рубль падает - это тоже ничего? Ракетами сыт не будешь.
mikegolubchik 09 апреля 2018 | 17:05
edyatel: Акции падают обычно тогда, когда ожидается падение прибылей компаний в будущем. То есть крупное падение фондового рынка обычно предшествует длительному падению доходов населения и в соответствующей стране, а так же предшествует спаду экономики. Рынок акций обладает мощной предсказательной силой. Сползание рынка акций РТС началось еще в августе 2011-го когда стало понятно что будет Путин и хорошего не жди и так все и падало до декабря 2015-го. Потом был небольшой восстановительные рост, после того как казалось что все плохое уже произошло, в том числе ввод войск в Сирию и хуже вроде как уже было некуда. И вот теперь новое мощное падение
serg_baranov_ 09 апреля 2018 | 17:07
edyatel: Как цены скакнут в магазинах - тогда и терять нечего будет.
komiccap_nkvd 09 апреля 2018 | 16:45
кто-то круто наварится. скупит акции на дне, а затем продаст в два раза дороже.
pozordanilkiny2010 09 апреля 2018 | 16:50
komiccap_nkvd: А если снизу постучат?
bosen48 09 апреля 2018 | 16:52
komiccap_nkvd:Чует моё сердце, что Дерипаска выйдет сухим из воды, ему не впервой.
varangian2011 09 апреля 2018 | 17:01
komiccap_nkvd: А кто вам даст гарантии что на нового собственника этих предприятий также не наложат санкции?? Именно поэтому все и избавляются от акций этих компаний. Любому кто придет на место Дерипаски также придется сотрудничать с Кремлем, а соответственно вляпаться в санкционный список.
lion64___3 09 апреля 2018 | 16:47
Надо поменьше зависеть от заграницы, жить своим умом, своим трудом, Есть свои хлеб, мясо, масло, овощи, рыбу. Одевать свою одежду. Делать свои товары качественными. А не применять гайдарочубайсоясинские зловредные идеи на практике. Не связываться с вто, мвф и прочей пиндосовской сволотой. Свой золотой запас хранить в России. Средства надо вкладывать в свою промышленность, в своё сельское хозяйство, в свою науку, в свою медицину, в своё образование. Тогда не страшны колеблющиеся доллары и еврики, переоцененные в десятки раз.
tour 09 апреля 2018 | 16:50
lion64___3:
Что же вы так убиваетесь, вы же так не убьётесь!
jetsam 09 апреля 2018 | 16:50
lion64___3: вы из речи Кима-1 на 15 съезде цитируете чучхе?
на 17 съезде они исправили чуток - сказали, что враги народу ту лубуду писали.
lion64___3 09 апреля 2018 | 16:56
jetsam: По сути Россия самодостаточна, за исключением тропических плодов у нас в стране есть всё. Надо делом заниматься, а не разводить офисный планктон да чиновников.
bobiksdoh 09 апреля 2018 | 17:00
lion64___3: Сколько не говори сахар, во рту слаще не станет.
lion64___3 09 апреля 2018 | 17:04
bobiksdoh: пока в правительстве засилье либерастов, всё так и будет в яму лететь. Посадить эту кодлу за решётку, лишить госфинансирования высшую школу экономических гомиков, эту идейную штаб-квартиру либерастов, и дело сразу пойдёт в правильном направлении.
lager23 09 апреля 2018 | 16:58
lion64___3: хороший у вас вывод, но последние 18 лет всем рулит Путен, почему вы его не упоминаете?
lion64___3 09 апреля 2018 | 17:08
lager23: я часто говорил, что либерасты и едросня это по сути одно и то же. Одни изменники, воры и педерасты, а другие - воры, изменники и педерасты. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. И руление 18 лет под дудку гайдаров, чубайсов, кудриных, кириенко, наибулиных, прочих ясиных до добра не доведёт.
mobile_actor 09 апреля 2018 | 17:01
lion64___3: «Есть свои хлеб, мясо, масло, овощи, рыбу. Одевать свою одежду.» Угум-с: расскажите это Путину. И заставьте его ездить на своих машинах. Или хотя бы зубы чистить своей зубной пастой.
mikegolubchik 09 апреля 2018 | 17:09
lion64___3: И, потом, однажды встретить с луком и копьями людей с ружьями и на больших кораблях с пушками.
tarxan 09 апреля 2018 | 17:11
lion64___3:
К чему призываешь в век глобализации. Когда все взаимосвязано и перекрещенно. Когда самоизоляция ведет к стагнации. Вон Китай не гавкает на Запад, а с его технологиями построил крепкую экономику.
Вообщем построй избу, обнеси палисадом, выкопай пруд, разведи уток и гусей. Купи велосипед, зонтик от солнца, поставь в сенях телеграфный аппарат. И живи Сам на Сам. Счастье тебе будет немеренно.
omantic 09 апреля 2018 | 16:50
Дерипаска сейчас сам стал в чем-то напоминать рыбку !
jetsam 09 апреля 2018 | 16:54
эпитафия:
---
Ещё вчера были я и ты,
Ещё вчера так цвели цветы,
Ещё вчера было так легко,
Неужели всё умчалось, неужели всё умчалось
Далеко-о-о-о, далеко?
--- исполнял В.Кузьмин * Еще Вчера
еще вчера смеялись искандеры...
Отговорила роща золотая...
chubuk 09 апреля 2018 | 16:54
Чем ответят американские биржи?
sergirusso 09 апреля 2018 | 16:55
А с братьями Магомедовыми Плешак тоже встретится? В Лефортово?
lager23 09 апреля 2018 | 16:56
Путиномика опадает, как осенний лист..... не успев встать с колен, мы заваливаемся на бок.
Спасибо Путену за это!
ilja13 09 апреля 2018 | 16:56
Ремикс советских времен: "Чёго празднуете то, сегодня вроде не праздник? Да у соседа корова сдохла.".....)))) Как то так воспринимается новость...)))). А судьбоносная возможная встреча со "спаленными миллиардерами" очевидно будет посвящена тому, что нацлидер царственно каждому скажет - кому сколько даст бабла "компенсации". Ясное дело - за счет федерального бюджета, т.е. нас с вами. Ура.
sasass 09 апреля 2018 | 16:59
Если и дальше так ,будет продолжаться , то коронация может не состояться...
sergirusso 09 апреля 2018 | 17:01
sasass: Коронация то состоится, вопрос только в том, сколько протянет после коронации до кремации.
chubuk 09 апреля 2018 | 17:05
sasass: Праздничное шествие легко превращается в траурную процессию.
nikto_nikak 09 апреля 2018 | 17:01
Молодец Димон! Если раньше эти компании воровали мошенничая и давая откаты, то теперь им помогает воровать правительство - тупо дает деньги из бюджета. Так что, Димон, ты уже соучастник как минимум и соисполнитель как максимум.))))0
mobile_actor 09 апреля 2018 | 17:03
nikto_nikak: Димон-то тут при чем?
kukrynx 09 апреля 2018 | 17:10
Искандеры уже не смеются?