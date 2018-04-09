Акции российских энергетических и металлургических компаний падают во всем мире

Больше всего падение на лондонской бирже затронуло акции принадлежащей Олегу Дерипаске компании En+ — более 40%. На гонконгской бирже акции «Русала» подешевели вдвое. Существенное снижение капитализации продемонстрировали в Лондоне «Евраз», «Норильский никель» — ценные бумаги этих компаний там подешевели в среднем на 20%.

Все это происходит на фоне новостей о новых американских санкциях, под которые попали компании Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и других российских бизнесменов. Индекс московской биржи опустился более чем на 9%. Одновременно растут курсы евро и доллара к рублю.

Дмитрий Медведев поручил проработать меры поддержки российских компаний, попавших под новые американские санкции. На встрече с вице-премьерами он также заявил, что Россия оставляют за собой право на ответные меры против американских санкций, в том числе в части действующих торговых соглашений. Сегодня же Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин проведет встречи с бизнесменами, попавшими под санкции.