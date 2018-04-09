Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло объявил об окончании своей карьеры

Последним клубом 71-летнего специалиста стал китайский Дзянсу-Сунин, однако репутацию одного из самых сильных тренеров мира Капелло приобрел, работая с грандами европейского футбола. Впрочем, и как игрок Фабио добился известности. Он выступал за те же клубы, которыми впоследствии руководил – Рому, Милан, Ювентус. Также он сыграл 32 матча в сборной Италии, но тем не менее, как тренеру ему удалось добиться большего. Одиннадцать раз Фабио выиграл чемпионат Италии, дважды испанское первенство. Вместе Миланом становился победителем Лиги Чемпионов и Суперкубка. В 2012 году Капелло возглавил сборную России. Он смог вывести команду в финал чемпионата мира 2014, но выйти из группы российским футболистам не удалось. Закончилось все скандалом с задержкой огромной зарплаты Капелло и его уходом.

Фабио Капелло намерен сосредоточиться на работе комментатора и уверен, что сможет добиться в этом качестве.