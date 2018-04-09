Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло объявил об окончании своей карьеры
Последним клубом 71-летнего специалиста стал китайский Дзянсу-Сунин, однако репутацию одного из самых сильных тренеров мира Капелло приобрел, работая с грандами европейского футбола. Впрочем, и как игрок Фабио добился известности. Он выступал за те же клубы, которыми впоследствии руководил – Рому, Милан, Ювентус. Также он сыграл 32 матча в сборной Италии, но тем не менее, как тренеру ему удалось добиться большего. Одиннадцать раз Фабио выиграл чемпионат Италии, дважды испанское первенство. Вместе Миланом становился победителем Лиги Чемпионов и Суперкубка. В 2012 году Капелло возглавил сборную России. Он смог вывести команду в финал чемпионата мира 2014, но выйти из группы российским футболистам не удалось. Закончилось все скандалом с задержкой огромной зарплаты Капелло и его уходом.
Фабио Капелло намерен сосредоточиться на работе комментатора и уверен, что сможет добиться в этом качестве.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
val_9 09 апреля 2018 | 16:14
Полагаю, Алишер подбросил ему в кровать мертвую лошадиную голову..
belovnikita 09 апреля 2018 | 16:31
насосался клещ и отвалился
marktretiy 09 апреля 2018 | 16:39
после того распила они с мудко могут вообще не работать, и дети, и внуки их ...