Глава Серпуховского района Шестун опубликовал запись, где ему угрожает руководитель администрации губернатора области.

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун опубликовал запись, где ему угрожает руководитель администрации губернатора области. В администрацию Серпуховского района пришли с обысками сотрудники ФСБ.

На аудиозаписи, которую разместил в You tube глава Серпуховского района Александр Шестун говорится следующее, «губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву очевидно, что вы перешли некий рубеж, и он с вами работать не может». На видео представлена и расшифровка беседы с указанием фамилий и должностей ее фигурантов. Из нее, в частности, следует, что глава администрации губернатора Михаил Кузнецов утверждает, у Шестуна есть сложности, о чем свидетельствуют данные ФСБ по Москве. Для решения проблемы предлагается пойти политическим путем, чтобы с ним не сводили счеты. В качестве гарантии безопасности Шестуну предлагают стать советником Андрея Воробьева, а впоследствии обещают избрать в областную Думу, это сказано в звуковом файле.

Сотрудники ФСБ сейчас проводят обыски и выемку документов в администрации Серпуховского района. Связано это с махинациями с землей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. 5 апреля обыски уже проводили там и в местном дворце спорта «Надежда», где 14 апреля состоится митинг против мусорного полигона «Лесная», пишет РБК. Александр Шестун ранее публично критиковал политику губернатора Андрея Воробьева.

В администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева пока не прокомментировали появление и содержание аудиозаписи, а также обыски в администрации Серпуховского района.