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16:04, 09 апреля 2018

Глава Серпуховского района Шестун опубликовал запись, где ему угрожает руководитель администрации губернатора области.

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун опубликовал запись, где ему угрожает руководитель администрации губернатора области. В администрацию Серпуховского района пришли с обысками сотрудники ФСБ.
На аудиозаписи, которую разместил в You tube глава Серпуховского района Александр Шестун говорится следующее, «губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву очевидно, что вы перешли некий рубеж, и он с вами работать не может». На видео представлена и расшифровка беседы с указанием фамилий и должностей ее фигурантов. Из нее, в частности, следует, что глава администрации губернатора Михаил Кузнецов утверждает, у Шестуна есть сложности, о чем свидетельствуют данные ФСБ по Москве. Для решения проблемы предлагается пойти политическим путем, чтобы с ним не сводили счеты. В качестве гарантии безопасности Шестуну предлагают стать советником Андрея Воробьева, а впоследствии обещают избрать в областную Думу, это сказано в звуковом файле.
Сотрудники ФСБ сейчас проводят обыски и выемку документов в администрации Серпуховского района. Связано это с махинациями с землей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. 5 апреля обыски уже проводили там и в местном дворце спорта «Надежда», где 14 апреля состоится митинг против мусорного полигона «Лесная», пишет РБК. Александр Шестун ранее публично критиковал политику губернатора Андрея Воробьева.
В администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева пока не прокомментировали появление и содержание аудиозаписи, а также обыски в администрации Серпуховского района.

Комментарии

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gvs 09 апреля 2018 | 16:13

Пауки в банке )))

nikitin43 09 апреля 2018 | 16:19

gvs: за то что напрямую общался с травленым народом ... теперя так или ты с народом или ты под путеным и его холуёв нать выбирать .

virgenu 09 апреля 2018 | 16:16

Прямое следствие отмены свободных выборов. Попробовал бы в США кто угрожать избранному чиновнику!

vtodorol 09 апреля 2018 | 16:24

Все замараны.Там чистые не выживают...

a_111111 09 апреля 2018 | 16:33

Идиот, надо было соглашаться...

jetsam 09 апреля 2018 | 16:34

война компроматов?
попкорн в студию!

cockeyed 09 апреля 2018 | 16:56

Это тот Шестун который распродавал государственную собственность, землю, своим друзьям, родственникам и знакомым? Ну и что эта мразь хочет набить свой бездонный карман за счёт государства? Правильно что эту гниду прессуют, её надо раздавить и годков на 15 окунуть на парашу.

anatoly_rmm 09 апреля 2018 | 17:08

Высокие отношения!

sprav77 09 апреля 2018 | 17:11

Подходы бандитские, не демократические.

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