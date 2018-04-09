На зеленой ветке московского метро произошел сбой
В своем телеграм-канале столичная подземка сообщает, что интервалы в движении поездов вызваны техническими причинами. Поезда задерживаются на участке между Автозаводской и Тверской в обоих направлениях.
По предварительным данным, сбой произошел из-за просадки напряжения.
Комментарии3
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gordy 09 апреля 2018 | 16:34
"По предварительным данным, сбой произошел из-за просадки напряжения."
Метрополитен ушёл в майнинг?
mmm1960 09 апреля 2018 | 16:37
Опять какую нибудь дешевку купили по 44фз.?ну что же скупой платит дважды. ........
zkotor 09 апреля 2018 | 16:39
Скоро эта "власть" у коей и говно в руках ржавеет доведут и метрополитен до полной разрухи и катастрофе