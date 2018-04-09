На зеленой ветке московского метро произошел сбой

В своем телеграм-канале столичная подземка сообщает, что интервалы в движении поездов вызваны техническими причинами. Поезда задерживаются на участке между Автозаводской и Тверской в обоих направлениях.

По предварительным данным, сбой произошел из-за просадки напряжения.