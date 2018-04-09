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16:02, 09 апреля 2018

У Владимира Путина не было контактов с израильскими коллегами в связи с ночным ударом по Сирии

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, в Москве обеспокоены израильским ударом по  авиабазе, на которой могли находиться российские советники.
Ранее министерство обороны России заявило, что два истребителя атаковали сирийский аэродром. Между тем, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что с  тем, кто нанес удар, еще придется разобраться

Комментарии

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pyccokokc 09 апреля 2018 | 16:05

Зауважал путена. Загнобить Рашку при двадцатилетней прухе во всём - это должно войти в анналы истории. И, скорее всего, войдёт таки.

stas_russkiy 09 апреля 2018 | 16:13

pyccokokc: А мозги такого правителя достойны банки со спиртом в питерской кунсткамере...

opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 16:23

stas_russkiy: Всего лишь два самолета!И столько шума и ПРОКЛЯТИЙ! Опять НашегоВсё унизили. .

chernyij 09 апреля 2018 | 17:11

opiatnovyi63: Опять двойка.

belovnikita 09 апреля 2018 | 16:43

pyccokokc: да рашка никогда из анала и не выходила, там ей самое место :-)

kottigr1 09 апреля 2018 | 16:07

Повезло Путину !.. Халявный урок бесконтактного боя...

lincolnmkx 09 апреля 2018 | 16:07

Как и следовало ожидать, перепечатка сообщения Курсора о событиях в Сирии ведущим московским дайджест-порталом вызвала волну антисемитских откликов, что характерно для современной России.
Менее чем за час эта публикация набрала около 9000 просмотров и получила около 30 «базовых» комментариев (не считаю дискуссионных ответов на «ветках» обсуждения).
Вот лишь некоторые отклики:
10:42 09.04.2018 | -4 Ольхон: «По печам соскучились евреи?!»

10:42 09.04.2018 | -2 Игорь Немов:
Сбивать их уже давно пора. Засек пуск в сторону Сирии, сбил утырка, и пофиг над чей территорией самолет. Это сейчас не пострадали, а «завтра» могут и пострадать, нужно все желание отбить заниматься подобным.
10:45 09.04.2018 | четослышал:
«Вызвать посла Израиля и помазать его свино-собачьим салом»
10:47 09.04.2018 shg200:
«Отмена черты осёдлости была катастрофой для России. Её восстановление — дело выживания России. Начать предлагаю с проведения этой черты в СМИ и на ТВ (после чего 4/5 нынешнего ТВ прекратит существование ;)»

vorthyn 09 апреля 2018 | 16:20

lincolnmkx: Не стоит обращать внимание. Черносотенцы были, есть и будут.
Когда в государстве совсем плохо , разжигание "еврейского вопроса" классический прием.

jetsam 09 апреля 2018 | 16:40

vorthyn: не только.
но и таджики и узбеки - в нужный час о них вспомнят
- когда хлеба\соли хватать не станет, они будут виноваты...

andre_klimov 09 апреля 2018 | 16:09

А на кой этот ничего незначащий султанчик нужен? Главное - предупредить российских вояк-"инструкторов", что бы вовремя укрылись. Военные между собойвсегда быстрее и доходчивей договариваются, чем политики. Да и вообще - основной целью ударов является не живая сила противника, а его террористическая инфраструктура. В прошлый раз башню на том же Т4 снесли, потому что её использовали для управления иранскими беспилотниками.

post_v 09 апреля 2018 | 16:10

Песков так говорит, как будто всю ночь провел с Путиным....

sensei54 09 апреля 2018 | 16:12

два истребителя атаковали сирийский аэродром.
...........................................................................................
Ни фига не понял, как они там оказались?
Видимо, на наших постах ВНОС не смогли визуально распознать F-15. Или в полевом телефоне батарея села.
Другого не придумывается.

taglit 09 апреля 2018 | 16:13

sensei54: Телеканал "Аль-Арабия" (ОАЭ) и агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России сообщают, что ракетный удар по сирийской авиабазе Т-4 ("Тайфур", она же или "Тифор" или "Тийяс") нанесли два израильских самолета F-15.

Российское агентство "Интерфакс" опубликовало сообщение под заголовком "Минобороны РФ обвинило Израиль в ракетном ударе по авиабазе в Сирии", в котором приводится следующее заявление представителя минобороны РФ: "9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (по московскому времени) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор"".

arye_11 09 апреля 2018 | 16:16

sensei54:
Они там и не "оказались".
Со стороны моря залетели в воздушное пространство Ливана и уже оттуда выпустили ракеты.
Это достоверно, а далее разночтения - то ли 2, то ли 4 F-15, то ли 8 ракет, то ли 10...

sensei54 09 апреля 2018 | 16:27

arye_11: Дальность пуска получается 80-100км. "Попаями", что ли, пуляли?

tikwa 09 апреля 2018 | 17:00

sensei54:
Так прилетели. Со стороны Ливана. Мы там давно летаем. и вполне свободно.

vorthyn 09 апреля 2018 | 16:12

A зачем.Триумвират заранее договорился.

virgenu 09 апреля 2018 | 16:13

Раз говорят, что контактов не было, значит были! Ну, ошиблись адресом, бывает.

sadda 09 апреля 2018 | 16:14

Китайский чиновник приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию.Суд признал Ян Дацая виновным во владении "имуществом неясного происхождения", которое будет конфисковано в пользу государства, сообщило агентство Синьхуа.  Блогеры обнаружили на  фотографиях у Ян Дацая дорогие часы элитных марок. Это и стало причиной расследования. По мнению интернет-пользователей, чиновник не мог позволить себе столько дорогих часов на зарплату государственного служащего  (часы стоимостью от 5 до 25  тыс. долларов)

"Нищеброд!" - подумал Песков.

cereo 09 апреля 2018 | 16:20

В "ЦАПЛЮ" попадите, пусть это всё уже закончится, АБАМА не промахнись!!!

sbk 09 апреля 2018 | 16:26

Уверен, что и у Асада не было контактов с израильскими коллегами.

fr_perren 09 апреля 2018 | 16:27

С тем кто нанес удар придется разобраться... Вот умора! Разбиралка то еще не выросла! Лавров вообще уже жалость вызывает.

sbk 09 апреля 2018 | 16:37

fr_perren: Для начала воякам хотя бы понять, откуда прилетело.

starsbo 09 апреля 2018 | 16:37

Сыкуны кремлевские. пацана если обещали ударить по ударившим ударяют. Бздуны .

ivar1964 09 апреля 2018 | 17:02

//Сергей Лавров заявил, что с тем, кто нанес удар, еще придется разобраться//

Дай бог нашему теляти волка поймати!

nikto_nikak 09 апреля 2018 | 17:04

Что за бред! А что израильтяне должны были у Путина разрешения спросить? Израильтяне доблестных российских военных в Сирии просто терпят, терпение кончится - мало не покажется.....

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