У Владимира Путина не было контактов с израильскими коллегами в связи с ночным ударом по Сирии

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, в Москве обеспокоены израильским ударом по авиабазе, на которой могли находиться российские советники.

Ранее министерство обороны России заявило, что два истребителя атаковали сирийский аэродром. Между тем, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что с тем, кто нанес удар, еще придется разобраться