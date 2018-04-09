Обвал произошел на российском рынке на фоне введения новых американских санкций

Рубль продолжает дешеветь: на бирже евро превысил уже 74 рубля. Такого не было с лета 2016 года. Доллар, в свою очередь, превысил 60 рублей. Индексы ММВБ и РТС упали на 9-11%. Ослабление рубля и российского рынка в целом происходит на фоне введения новых американских санкций. Напомним, — они коснулись крупнейших российских бизнесменов и компаний.

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