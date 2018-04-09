Обвал произошел на российском рынке на фоне введения новых американских санкций
Рубль продолжает дешеветь: на бирже евро превысил уже 74 рубля. Такого не было с лета 2016 года. Доллар, в свою очередь, превысил 60 рублей. Индексы ММВБ и РТС упали на 9-11%. Ослабление рубля и российского рынка в целом происходит на фоне введения новых американских санкций. Напомним, — они коснулись крупнейших российских бизнесменов и компаний.
После падения акций РусАла, компания предупредила о возможности технического дефолта
Комментарии62
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
riots 09 апреля 2018 | 16:48
В кремле очередная многоходовочка. Или как говорил Перлигос (первое лицо
государства) - мы играем в долгую и побеждаем.
Что ж , будем наслаждаться действием.
grossalexis_032018 09 апреля 2018 | 17:05
riots: Это как улитка наденется в конце концов обогнать гепарда ;))
mobile_actor 09 апреля 2018 | 16:48
Весь российский народ, все 86% как один человек, протягивают свои кошельк и счета на помощь Дерипаске.
clandestino 09 апреля 2018 | 17:07
Бумажки ММВБ и РТС это тяжёлое наследие МММ. С ними может связываться только тот кто в инсайде. Остальные лохи ушастые, Ксюха не даст соврать. Рубель это горячий привет из СССР - несуществующей страны и поэтому валюта страны, которой нет ведёт себя как призрак. Не верите? Тогда предложите объяснение такой аномалии. Курс рубля к доллару у нас привязан к стоимости нефти. В 2004 году нефть стоила 40, а зелёный 25 руб а в 2018 нефть стоит 65, а зелёный 60, хотя в пропорции должен стоить 17 руб! В три с лишним раза!