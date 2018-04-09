На закрытом мусорном полигоне Анино Московской области сегодня зафиксировано задымление
Как сообщает администрация Рузского округа, на место выехала машина с грунтом для тушения очага, однако активисты перекрыли въезд на полигон.
Сейчас свалку готовят к рекультивации. Полигон Анино работал с середины 700-х годов и был закрыт в 2016. Он принимал отходы со всей территории Рузского округа и частично из Звенигорода и Истры.
Комментарии2
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evgolius7 09 апреля 2018 | 15:35
Полигон Анино работал с середины 700-х годов и был закрыт в 2016.
Они цифры берут от правительства что ли?
kottigr1 09 апреля 2018 | 15:52
evgolius7: С таким гениальным управлением как у Путина, наверное выживут только те россияне, которые проживают около свалок, где уже накоплены огромные внутренние ресурсы в тучные годы... Не понимают люди своего счастья, жалуются на запахи, митингуют...