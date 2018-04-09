На закрытом мусорном полигоне Анино Московской области сегодня зафиксировано задымление

Как сообщает администрация Рузского округа, на место выехала машина с грунтом для тушения очага, однако активисты перекрыли въезд на полигон.

Сейчас свалку готовят к рекультивации. Полигон Анино работал с середины 700-х годов и был закрыт в 2016. Он принимал отходы со всей территории Рузского округа и частично из Звенигорода и Истры.