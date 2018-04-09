В администрацию Серпуховского района Подмосковья вновь пришли с обысками
Источники ТАСС в правоохранительных органах утверждают, что там изымается документация, связанная с земельными отношениями. Обыски уже проводились в администрации района несколько дней назад. Предположительно, следственные действия были связаны с отмыванием денег через подставной фонд.
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vtodorol 09 апреля 2018 | 15:41
Андрюша Вор обьё(б)в вот так проблему свалок решает....