В Организации по запрещению химоружия изучают информацию о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе
Эксперты уже занимаются сбором сведений из всех доступных источников.
Ранее Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке режима Башара Асада. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, которую, как утверждает американская сторона, сбросили сирийские военные на город Думу и в итоге могли погибнуть до 40 человек.
Глава МИДа Сергей Лавров сообщил сегодня, что российские специалисты выезжали на место событий и не обнаружили следов применения хлора.
Комментарии11
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scullll 09 апреля 2018 | 15:33
Задницы свои толстые эксперты не хотят до Думы дотащить? Или как всегда результаты будут по мотивам твиттов Абдурахмана-шаурмиста из Лондона?)))
evgolius7 09 апреля 2018 | 15:43
В Организации по запрещению химоружия изучают информацию о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе..
Сирийская Дума...Российская Дума...мне по барабану.
Мне жаль денег, которые тратятся на Думы.
mymymy 09 апреля 2018 | 15:48
evgolius7: В Организации по запрещению химоружия изучают информацию о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе.. по комиксам и художественным фильмам.
Молодцы, чё.
max3446 09 апреля 2018 | 15:49
scullll: Скорее всего второй вариант
abuvgrobu 09 апреля 2018 | 15:40
А не пора ли объявить "белые каски" пособниками террористов? Ведь все их объявления о применения Сирией хим оружия - все до единого - оказались фейками. И вообще выдворить их из страны, они там нужны ,эти клоуны. Ведь они обычные американские шуты гороховые. Без них, использование химического оружие Асадом вообще наверное, исчезнет.
echomsk2010 09 апреля 2018 | 15:54
abuvgrobu: Ты это расскажи моему знакомому сирийцу, у которого родители живут в Сирии. Про якобы фейковые химические атаки от которых однако гибнут почему-то не фейковые, а настоящие люди. Шут ольгинский.
max3446 09 апреля 2018 | 15:41
Дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, а также паб и ресторан, которые он посещал вместе с дочерью в день так называемого отравления в Великобритании, вероятнее всего будут снесены.
Об этом сообщает британское воскресное издание Mail on Sunday со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании.
Ожидается, что дом Сергея Скрипаля скорее всего будет разрушен до основания, потому что это экономически выгоднее, чем проверять все здание на присутствие нервно-паралитического вещества.
Также британские власти планируют снести итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые посещали Сергей и Юлия Скрипали за несколько часов до того, как почувствовали себя плохо и потеряли сознание.
По словам источника в сфере безопасности, правительство планирует построить трехметровые ограждения вокруг тех мест в Солсбери, где Скрипали побывали в день отравления, для проведения дальнейших экспертиз и расследования. Ожидается, что данные меры будут приняты уже на этой неделе и ограждения с охраной простоят минимум до осени.
«Это означает, что ограждения вокруг дома Скрипаля могут быть минимум еще шесть месяцев», — отметил источник.
Как сообщала «Русская Весна», оцепленные области вокруг дома Скрипаля в Солсбери уже заполонили крысы.
gvs 09 апреля 2018 | 15:41
Не в той Думе атаку устроили )))
estate_photo 09 апреля 2018 | 15:47
Однако, если выезжали, то взяли бы с собой экспертов Организации по запрещению химоружия и вопрос был бы закрыт, утерли бы нос злопыхателям. А выезд только российских специалистов никому не интересен, никто им не верит.
gregor 09 апреля 2018 | 15:50
Захарова ездила на место химатаки ,и ничего не обнаружила , вернее никого из живых не обнаружила .... .
y3emen1 09 апреля 2018 | 15:54
gregor: ... и вообще, никакой думы тамнет