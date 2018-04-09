В Организации по запрещению химоружия изучают информацию о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе..

Эксперты уже занимаются сбором сведений из всех доступных источников.

Ранее Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке режима Башара Асада. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, которую, как утверждает американская сторона, сбросили сирийские военные на город Думу и в итоге могли погибнуть до 40 человек.

Глава МИДа Сергей Лавров сообщил сегодня, что российские специалисты выезжали на место событий и не обнаружили следов применения хлора.