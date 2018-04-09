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15:30, 09 апреля 2018

В Организации по запрещению химоружия изучают информацию о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе

Эксперты уже занимаются сбором сведений из всех доступных источников.

Ранее Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке режима Башара Асада. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, которую, как утверждает американская сторона, сбросили сирийские военные на город Думу и в итоге могли погибнуть до  40 человек.

Глава МИДа Сергей Лавров сообщил сегодня, что российские специалисты выезжали на место событий и не обнаружили следов применения хлора.

Комментарии

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scullll 09 апреля 2018 | 15:33

Задницы свои толстые эксперты не хотят до Думы дотащить? Или как всегда результаты будут по мотивам твиттов Абдурахмана-шаурмиста из Лондона?)))

evgolius7 09 апреля 2018 | 15:43

В Организации по запрещению химоружия изучают информацию о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе..

Сирийская Дума...Российская Дума...мне по барабану.
Мне жаль денег, которые тратятся на Думы.

mymymy 09 апреля 2018 | 15:48

evgolius7: В Организации по запрещению химоружия изучают информацию о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе.. по комиксам и художественным фильмам.
Молодцы, чё.

max3446 09 апреля 2018 | 15:49

scullll: Скорее всего второй вариант

abuvgrobu 09 апреля 2018 | 15:40

А не пора ли объявить "белые каски" пособниками террористов? Ведь все их объявления о применения Сирией хим оружия - все до единого - оказались фейками. И вообще выдворить их из страны, они там нужны ,эти клоуны. Ведь они обычные американские шуты гороховые. Без них, использование химического оружие Асадом вообще наверное, исчезнет.

echomsk2010 09 апреля 2018 | 15:54

abuvgrobu: Ты это расскажи моему знакомому сирийцу, у которого родители живут в Сирии. Про якобы фейковые химические атаки от которых однако гибнут почему-то не фейковые, а настоящие люди. Шут ольгинский.

max3446 09 апреля 2018 | 15:41

Дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, а также паб и ресторан, которые он посещал вместе с дочерью в день так называемого отравления в Великобритании, вероятнее всего будут снесены.

Об этом сообщает британское воскресное издание Mail on Sunday со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании.

Ожидается, что дом Сергея Скрипаля скорее всего будет разрушен до основания, потому что это экономически выгоднее, чем проверять все здание на присутствие нервно-паралитического вещества.

Также британские власти планируют снести итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые посещали Сергей и Юлия Скрипали за несколько часов до того, как почувствовали себя плохо и потеряли сознание.

По словам источника в сфере безопасности, правительство планирует построить трехметровые ограждения вокруг тех мест в Солсбери, где Скрипали побывали в день отравления, для проведения дальнейших экспертиз и расследования. Ожидается, что данные меры будут приняты уже на этой неделе и ограждения с охраной простоят минимум до осени.

«Это означает, что ограждения вокруг дома Скрипаля могут быть минимум еще шесть месяцев», — отметил источник.

Как сообщала «Русская Весна», оцепленные области вокруг дома Скрипаля в Солсбери уже заполонили крысы.

gvs 09 апреля 2018 | 15:41

Не в той Думе атаку устроили )))

estate_photo 09 апреля 2018 | 15:47

Однако, если выезжали, то взяли бы с собой экспертов Организации по запрещению химоружия и вопрос был бы закрыт, утерли бы нос злопыхателям. А выезд только российских специалистов никому не интересен, никто им не верит.

gregor 09 апреля 2018 | 15:50

Захарова ездила на место химатаки ,и ничего не обнаружила , вернее никого из живых не обнаружила .... .

y3emen1 09 апреля 2018 | 15:54

gregor: ... и вообще, никакой думы тамнет

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