Рубль продолжает дешеветь: на бирже евро превысил уже 74 рубля
Такого не было с лета 2016 года. Доллар, в свою очередь, превысил 60 рублей. Индексы ММВБ и РТС упали на 9-11%. Ослабление рубля и российского рынка в целом происходит на фоне введения новых американских санкций. Напомню, — они коснулись крупнейших российских бизнесменов и компаний.
После падения акций РусАла, компания предупредила о возможности технического дефолта.
Москва считает новые антироссийские санкции нелегитимными. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Что касается пострадавших в результате санкций компаний, государство постарается выработать механизмы помощи, отметил Дмитрий Медведев.
Комментарии52
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gregor 09 апреля 2018 | 15:54
Рубль продолжает дешеветь: на бирже евро превысил уже 74 рубля .
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А в Думе , Совете Федерации в Кремле ...радуются санкциям и гордятся те, кто под санкциями . Так надо радоваться вместе с ними .
Им радостно и всем в России ,должно быть радостно .
Ради этого же аннексия Крыма ,оккупация востока Украины , оккупация территории Грузии , шантаж оккупацией всем соседям .
Отравления хим оружием в Великобритании .
Это же радостно . В России праздник радости .
jetsam 09 апреля 2018 | 15:56
зато, мы делаем ракеты(с)
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а. вообще, путен еще не президент, а обещания уже выполняет.
обещал, что россия войдет в пятерку - россия уже почти вошла
в пятерку... с конца.
сейчас нолик на купюрах дорисуем и - ввп в 10 раз вырастет.
все как в мультяшном ролике - по непредсказуемой траектории
- россия со скоростью ракеты.