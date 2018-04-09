Рубль продолжает дешеветь: на бирже евро превысил уже 74 рубля .

Такого не было с лета 2016 года. Доллар, в свою очередь, превысил 60 рублей. Индексы ММВБ и РТС упали на 9-11%. Ослабление рубля и российского рынка в целом происходит на фоне введения новых американских санкций. Напомню, — они коснулись крупнейших российских бизнесменов и компаний.

После падения акций РусАла, компания предупредила о возможности технического дефолта.

Москва считает новые антироссийские санкции нелегитимными. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Что касается пострадавших в результате санкций компаний, государство постарается выработать механизмы помощи, отметил Дмитрий Медведев.