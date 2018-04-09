Преподаватели ВШЭ извинились перед студентами из-за удаления интервью с Песковым

Сотрудники Департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ опубликовали открытое письмо, в котором принесли извинения студентам вуза из-за удаления интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Ситуация требовала открытого обсуждения, и преподаватели должны были принять во внимание позицию студентов, сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из подписантов письма профессор ВШЭ Александр Архангельский.

«Первый закон профессии – все надо обсуждать открыто. Поскольку были обращения студентов, поскольку были обращения преподавателей, сделать вид, что ситуации, как минимум требующей реагирования, нет – невозможно», — сказал он.

А.Архангельский отметил, что в данной ситуации речь не шла о нарушении юридических аспектов, однако отказ от обнародования записи без обсуждения этого со студентами стал нарушением профессиональных принципов.

«Песков, судя по некоторым заявлениям, знал, что это интервью, скорее всего, не будет опубликовано. Студенты об этом, видимо, не знали. Следовательно, к студентам мы все преподаватели этого департамента должны обратиться и сказать: «Да, вы в данном случае были поставлены в неправильное положение. Договоренность не была вам озвучена», — пояснил он.

Песков 29 марта принял участие в студенческом ток-шоу «В точку», организованном факультетом коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Руководство вуза приняло решение не публиковать запись интервью. Студенты ВШЭ посчитали это решение цензурой.