70% российских интернет-пользователей выходят в сеть со смартфонов

Министр связи Николай Никифоров считает это настоящей технологической революцией. По его словам, объем мобильного трафика увеличился на 90% за последние пять лет. При этом стоимость этого трафика в России в 10 раз дешевле, чем в США и в три раза дешевле, чем в Германии.



В настоящее время аудитория российского интернета почти 88 миллионов человек.