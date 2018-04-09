70% российских интернет-пользователей выходят в сеть со смартфонов
Министр связи Николай Никифоров считает это настоящей технологической революцией. По его словам, объем мобильного трафика увеличился на 90% за последние пять лет. При этом стоимость этого трафика в России в 10 раз дешевле, чем в США и в три раза дешевле, чем в Германии.
В настоящее время аудитория российского интернета почти 88 миллионов человек.
Комментарии6
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tag188 09 апреля 2018 | 15:12
Министр связи Николай Никифоров считает это настоящей технологической революцией
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И в чем здесь заслуга России?
Она изобрела и наладила выпуск смартфонов? Она изобрела мобильный интернет? Может хоть обычный изобрела?
platonnekafrin 09 апреля 2018 | 15:31
tag188: Он хотел сказать "эволюцией".
kottigr1 09 апреля 2018 | 15:17
Лидером по дороговизне 10 мегабитного интернета стала Эфиопия – почти $198 в месяц, а вот Украина оказалась самой дешёвой – $3,44 в месяц. К слову, цены на домашний интернет в России оказались чуть дороже украинских. Наша страна заняла второе место по дешевизне проводного интернета 10 Мбит/с. Абонентская плата за услугу составляет в среднем ($5.55). В пятёрку стран с самым дешёвым проводным интернетом помимо Украины и России также входят Румыния – 98 место ($7,95), Болгария - 97 место ($8,75) и Беларусь – 96 место ($9,65).
stas_russkiy 09 апреля 2018 | 15:18
Чем больше людей используют смартфоны, тем больше зарабатывают те, кто использует компьютеры...
gvs 09 апреля 2018 | 15:23
А еще известно, что 99,9% российских интернет пользователей выходят на улицу через дверь ))))
curious69_ 09 апреля 2018 | 15:27
Вот как????? Оказывается в России 62 милионов смартфонов. Что в 2 раза больше количества молодёжи ( от 14 до 30 лет), проживающих в зонах доступной мобильной связи..... Министр связи БРЕДИТ также как и его ФЮРЕР ( вождь)....
А учитывая ,что обычных телефонов в три раза больше, то телефонов + смартфонов = аж 240 миллионов на 100 миллионов населения способного держать их в руках. Если всерьёз воспринимать ЛЮБУЮ информацию из ртов руководства ,то можно быстро попасть в дурку.