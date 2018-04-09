В новом правительстве, по некоторым данным, не будет министерства образования и науки

Вместо него либо появится ведомство, которое будет заниматься высшей школой, либо министерство науки. Вторым ведомством будет министерство образования.

По крайней мере, так утверждает, ссылаясь на свои источники, «Учительская газета». По ее данным, Ольга Васильева станет помощником президента.