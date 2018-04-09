В новом правительстве, по некоторым данным, не будет министерства образования и науки
Вместо него либо появится ведомство, которое будет заниматься высшей школой, либо министерство науки. Вторым ведомством будет министерство образования.
По крайней мере, так утверждает, ссылаясь на свои источники, «Учительская газета». По ее данным, Ольга Васильева станет помощником президента.
Комментарии23
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rolar 09 апреля 2018 | 15:08
Сами то что написали.
honduras_on_kolima 09 апреля 2018 | 15:18
А может, проще сделать одно министерство правды и дело с концом?
Образование поручить гундяевским - уже было дело, справлялись.
Чтобы пачку купюр пересчитать и расписаться в получении, этого хватит.
Меня лично такое устраивает: чем глупее враг, тем легче с ним бороться.
evgolius7 09 апреля 2018 | 15:26
Чиновники плодятся как амёбы...
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 15:39
evgolius7: Воровской власти министерство образования ни к чему!
takao 09 апреля 2018 | 15:54
Я догадался первым - это дело (образование и науку) решили доверить РПЦ!
speculyant 09 апреля 2018 | 15:56
rolar: так это ж контрсанкции! ;0)))
rom8883 09 апреля 2018 | 15:09
На старом борделе меняют вывеску.
post_v 09 апреля 2018 | 15:10
С к а л о з у б
Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий;
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два;
А книги сохранят так, для больших оказий.
Ф а м у с о в
Сергей Сергеич, нет. Уж коли зло пресечь:
Забрать все книги бы да сжечь.
("Горе от ума", А.С. Грибоедов)
sneer1 09 апреля 2018 | 15:13
Судя по названию новости, ожидал упразднения Минобрнауки и создания двух министерств: Министерства Любви и Министерства Правды. Похоже, пока обошлось.
captaingeorge 09 апреля 2018 | 15:14
А действительно зачем? Нет у нас ни того ни другого...
jetsam 09 апреля 2018 | 15:15
давно пора. только штаны просиживают.
какое образование в россии?
какая наука в россии? задницы лизать?
* вон, про кривизну земли в с400 аж забыли..
vilingrad 09 апреля 2018 | 15:15
Да и зачем?
venmud 09 апреля 2018 | 15:20
Больше министров хороших и разных!
alexeycapitan 09 апреля 2018 | 15:21
Эх, такое многообещающее название! И какие разочарование после.
nik476 09 апреля 2018 | 15:27
Наука в России померла 20 лет назад. Образование добивают на наших глазах.
platonnekafrin 09 апреля 2018 | 15:27
Не знаю, что там за лежачий, но сиделка у него министр образования.
ihor_syvoryj 09 апреля 2018 | 15:31
Как в старом анекдоте:
- Эй! Товарищи из Монголии! Скажите, зачем вам Министерство морского флота?
- За тем же, что и в России министерство науки и образования!
u237 09 апреля 2018 | 15:32
предлагаю убрать и министерство культуры, а то министерство есть , а культуры нет. Просто какой то позор
sgvmajor_66 09 апреля 2018 | 15:34
Зачем один министр там где можно придумать два. Нелогично
alle_op 09 апреля 2018 | 15:42
И это правильно! Вместо министерства сделать министерство!
О мудрейшие из мудрейших, затмевающие головой само солнце!
atl 09 апреля 2018 | 15:52
А зачем нам министерство того, Чего у нас больше нет ?
piter_ug 09 апреля 2018 | 15:53
//не будет министерства образования и науки//
Зачем они в сущности в стране совка?
«В многих знаниях много печали».
Вата должна быть тупой как пробка.
oneoretwo 09 апреля 2018 | 15:54
имитация... все - имитация...