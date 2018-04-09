Гендиректор «Саратовских авиалиний» отправлен в отставку решением совета директоров компании
В организации продолжаются проверки, начатые после крушения Ан-148 в Подмосковье.
Уже завтра «Саратовские авиалинии» досрочно расторгнут трудовой договор со своим гендиректором Алексеем Вахромеевым. В минувшую пятницу глава Росавиации Александр Нерадько сказал, что встречаться с таким руководителем ему больше не хочется. Недовольство Нерадько было вызвано «безответственным отношением» компании к безопасности полетов. Последней каплей стала заявка «Саратовских авиалиний», в которых организация просила снять ограничения, наложенные на действие сертификата эксплуатанта. В своем обращении компания по ошибке указала погибших пилотов в списке действующего летного состава, а разбившийся самолет – в рабочем авиапарке.
Расследование обстоятельств авиакатастрофы продолжается, однако семьи погибших бьют тревогу. Они до сих пор не могут похоронить тела, которые им не выдают из-за продолжающейся генетической экспертизы. По словам одной из родственниц, на месте крушения под снегом до сих пор лежит немало обломков, вещей и человеческих останков.
В результате крушения Ан-148 в Подмосковье погиб 71 человек.
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neitral_n 09 апреля 2018 | 15:40
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