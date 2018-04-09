Гендиректор «Саратовских авиалиний» отправлен в отставку решением совета директоров компании

В организации продолжаются проверки, начатые после крушения Ан-148 в Подмосковье.

Уже завтра «Саратовские авиалинии» досрочно расторгнут трудовой договор со своим гендиректором Алексеем Вахромеевым. В минувшую пятницу глава Росавиации Александр Нерадько сказал, что встречаться с таким руководителем ему больше не хочется. Недовольство Нерадько было вызвано «безответственным отношением» компании к безопасности полетов. Последней каплей стала заявка «Саратовских авиалиний», в которых организация просила снять ограничения, наложенные на действие сертификата эксплуатанта. В своем обращении компания по ошибке указала погибших пилотов в списке действующего летного состава, а разбившийся самолет – в рабочем авиапарке.

Расследование обстоятельств авиакатастрофы продолжается, однако семьи погибших бьют тревогу. Они до сих пор не могут похоронить тела, которые им не выдают из-за продолжающейся генетической экспертизы. По словам одной из родственниц, на месте крушения под снегом до сих пор лежит немало обломков, вещей и человеческих останков.

В результате крушения Ан-148 в Подмосковье погиб 71 человек.