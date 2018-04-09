У Владимира Путина не было контактов с израильскими коллегами в связи с ночным ударом по Сирии
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, в Москве обеспокоены израильским ударом по авиабазе, на которой могли находиться российские советники.
Ранее министерство обороны России заявило, что два истребителя атаковали сирийский аэродром. Между тем, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что с тем, кто нанес удар, еще придется разобраться.
Доказательств, что удар по сирийскому аэродрому нанесли израильтяне, нет, — сказал Эху военный обозреватель Алекс Векслер. По словам Векслера, удар могла нанести любая страна, заинтересованная в ослаблении режима Башара Асада.
Лишь пять-шесть стран обладают оружием, с помощью которого была атакована сирийская военная база – заявил в эфире РБК сенатор Франц Клинцевич.
Ряд арабских СМИ предполагают. Что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного моря.
Комментарии15
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kottigr1 09 апреля 2018 | 15:09
Бомбят российских солдат в Сирии все кому не лень... А всё почему ?.. А потому что ИХТАМНЕТ...
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 15:36
kottigr1: А что , у нашего именитого Вождя в Израиле имеются коллеги?
evgolius7 09 апреля 2018 | 15:38
У Владимира Путина не было контактов с израильскими коллегами в связи с ночным ударом по Сирии.
А он с кем нибудь контактирует кроме поваров, массажистов и врачей косметологов?
Или только с Махатмой Ганди беседы ведёт?
lager23 09 апреля 2018 | 15:44
evgolius7: А он с кем нибудь контактирует...
/////////
С Трампнашим, постанывая в позе собаки...
lager23 09 апреля 2018 | 15:40
kottigr1: ихтамнеты бомбят ихтамнет, парадокс!
ly4_sveta 09 апреля 2018 | 15:11
Какие контакты и зачем? Выпустили в эфир -
беги, Вова, беги... И на этот раз все и всё поняли,
чтобы потом не проситься трупы собирать.
rom8883 09 апреля 2018 | 15:12
Ну не было и не было. Вот если бы было, тогда это новость.
aronov2011 09 апреля 2018 | 15:12
Может обнимемся с Израилем у всех на виду...?
svirepyi_gary 09 апреля 2018 | 15:13
Шейх Ассабах
Что такое есть «Сирийская ПВО»???
Я хотеть покупать у господин Ассад лицензия и завод на ее производство в свой страна.
Это лючший в мире ПВО.
ts 09 апреля 2018 | 15:14
Евреи никак не хотят жить в мире с соседями. Так и устраивают провокации, так и бомбят исподтишка...
post_v 09 апреля 2018 | 15:14
Участие советских военнослужащих в арабо-израилькой войне газета "Правда" объявила "измышлениями западной пропаганды и клеветой".
Поскольку боевых действий не было, то не было и людей, которые в них участвовали и не надо было решать проблемы участников боевых действий...
#Ихтамнет "a-la USSR"
sir_sar 09 апреля 2018 | 15:25
Не коллегами, а партнерами.
Зачем так мелочиться, Песков?
bobiksdoh 09 апреля 2018 | 15:26
Еврейскому казачеству насрать на мнение РФ. Налетели, порубили басурманов и ускакали в свои бескрайние израильские степи.
jetsam 09 апреля 2018 | 15:41
"все по-честному".
коллеги путена в израиле - МОСАД.
они спокойно спали. как и положено.
а удар наносили ВКС. это не коллеги.
они о каком-то путене и знать не знают...
jetsam 09 апреля 2018 | 15:44
* МОССАД коррекция