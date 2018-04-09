Новые санкции США против близких к президенту Путину бизнесменов и чиновников обвалили рубль

Обрушился и российский фондовый рынок.

Мировые валюты сегодня обновили многомесячные максимумы. Так курс евро впервые за полтора года поднялся выше 73х рублей. На Московской бирже единая европейская валюта за день подорожала почти на 2 рубля. Курс доллара вырос более чем на полтора. И вплотную приблизился к отметке 60 рублей за доллар. Рубль резко снижается на фоне падения российских биржевых индексов и котировок ценных бумаг ряда компаний из-за новых санкций США. Индекс московской биржи теряет 9 процентов, РТС – более 11-ти. Лидерами падения стали акции компаний, чьи топ-менеджеры попали под санкции.

Основной удар пришёлся на компании миллиардера Олега Дерипаски. На открытии торгов Московской биржи акции Русала упали на 30 процентов, до 20 рублей за ценную бумагу. В связи с этим биржа ввела особый режим торгов, призванный сдержать резкие изменения котировок. Снижается стоимость акций и другого основного актива бизнесмена – группы компаний En+ Group. На обвал рубля по мнению экспертов также влияют и ограничительные меры, которые США могут ввести против Москвы из-за поддержки Асада и сирийской химатаки в городе Дума.

Правительство России намерено оказать помощь фигурантам санкционного списка США.