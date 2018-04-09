Потерпевшие не явились на первое заседание по делу о гибели 14 детей на Сямозере

В Петрозаводский городской суд не пришли и их адвокаты, — сообщил судья Александр Смирнов. Он отметил, что потерпевшие – жители Москвы. Было решено проводить заседание в их отсутствии.

Напомним, — на скамье подсудимых шесть человек, в том числе, руководители руководители лагеря на Сямозере. Трагедия произошла в Карелии в июне 2016 года.