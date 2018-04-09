Потерпевшие не явились на первое заседание по делу о гибели 14 детей на Сямозере
В Петрозаводский городской суд не пришли и их адвокаты, — сообщил судья Александр Смирнов. Он отметил, что потерпевшие – жители Москвы. Было решено проводить заседание в их отсутствии.
Напомним, — на скамье подсудимых шесть человек, в том числе, руководители руководители лагеря на Сямозере. Трагедия произошла в Карелии в июне 2016 года.
Комментарии2
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ha12raz 09 апреля 2018 | 14:48
Да плевать на потерпевших., главное ведь суд идет,.......там, где ему удобнее.
А потерпевшие еще потерпят.
a_111111 09 апреля 2018 | 15:00
Не потерпевшие, а их родственники! Потерпевших уже не вернуть.
И правильно сделали что не приехали...