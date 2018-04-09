Родственники погибших в катастрофе Ан-148 в Подмосковье обнаружили на месте крушения фрагменты тел и обломки самолета
Родственники погибших в катастрофе Ан-148 в Подмосковье обнаружили на месте крушения фрагменты тел и обломки самолета. По крайней мере, так в своем видеообращении утверждает Людмила Синицына, потерявшая мать.
Напомним, — самолет Саратовских авиалиний, совершавший рейс из Москвы в Орск, разбился после взлета из аэропорта Домодедово в феврале. Погиб 71 человек.
Сегодня, кстати, совет директоров авиакомпании прекратил полномочия гендиректора. Этим завершилась проверка Росавиации.
Комментарии18
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volkov_25 09 апреля 2018 | 14:40
Ну недособрали, чё сразу начинать то, а?
dataan 09 апреля 2018 | 14:49
А всё собрать и невозможно в принципе.
Например после чикагской аварии в мае 1979 года, когда Погибло 273 пассажира, так до сих пор обломки находят. А если взять теракт, произошедший в сентябре 2001 года в США то и подавно.
vilingrad 09 апреля 2018 | 15:03
dataan: Родственники собрали? Это государство Авось хоть что-то делает? А зачем россиянам президент в роскошном костюмчике, очках ценой в несколько хрущевок, и элитным ботоксом- если он, Вова, руководитель-импотент?
voviliamus 09 апреля 2018 | 14:54
volkov_25: Пиарятся на крови, как сказал один Кемеровский чиновник.
rsilk 09 апреля 2018 | 14:42
Власти переживают , за морских свинок Скрипаля, а свои граждане пусть сами как то
vezdehod 09 апреля 2018 | 14:47
А чему здесь удивляться..."Подснежники" всегда первыми появляются весной.
prender 09 апреля 2018 | 14:44
погибли по видимому социально не близкие. за них по лимону деревянных и хорош. вот у миллиардеров бизнес падает, вот эьо проблема. как в песне - это нужно не мертвым это нужно живым.
gregor 09 апреля 2018 | 14:48
Родственники погибших в катастрофе Ан-148 в Подмосковье обнаружили на месте крушения фрагменты тел и обломки самолета
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В нормальной стране ,такое кощунство кончилось бы отставкой премьера ,как минимум . А в не нормальной стране ....... обвинением родственников в непатриотичности .
kryymsdyk 09 апреля 2018 | 14:50
У нас еще павшие второй мировой войны по лесам лежат незахороненные
ha12raz 09 апреля 2018 | 14:52
Сказано люминий, значит люминий.
Сказано, сгорело 64 человека, значит 64.
Сказано собрали, значит собрали..
Сказано в телевизоре, значит надо верить.
А что лишнее, так враги из-за границы подбросили.........цинизм зашкаливает.
a_111111 09 апреля 2018 | 15:02
мерзко все это...
zibex 09 апреля 2018 | 15:03
Да кому они нужны: собирайте если надо
che21 09 апреля 2018 | 15:11
Квазигосударство, с наступающим днем победы, придурки!
w49 09 апреля 2018 | 15:13
Фрагментам и обломкам теперь всё равно.
Всё равно где лежать...
ostapbey 09 апреля 2018 | 15:13
в Орске следователи и психологи из Москвы работают с родственниками погибших в авиакатастрофе Ан-148, об этом «Эху» рассказали участники таких встреч. Следователи просили подписать согласие на проведение окончательной экспертизы. При этом в документах не были обозначены сроки. На словах родственникам сообщили, что для этого потребуется еще от четырех до шести месяцев, рассказала «Эху» Лариса Кощенко, у которой погибла сестра. Следственные действия, связанные с уголовным делом, будут продолжаться еще около года. На данный момент проведена экспертиза 25% останков, рассказала «Эху» Людмила Синицина, у которой при крушении погибла мама. По ее словам, следователи поставили им другие сроки — от шести до 12 месяцев, хотя ранее обещали выдать тела в течение трех месяцев!!!
rus095 09 апреля 2018 | 15:22
А эта самая дамочка кроме утверждений в своем видеоблоге еще что либо в доказательство предьявила? Мадам может сходу определить где человеческая плоть, а где животная? Или она такой спец, что найдя гайку или болт сходу может сказать что это деталь от упавшего Ан-148? Пиар на крови это называется.
old44 09 апреля 2018 | 15:28
они обломки польского самолёта уже девятый год собирают
halifax 09 апреля 2018 | 15:29
Снег сошел?