У Владимира Путина не было контактов с израильскими коллегами в связи с ночным ударом по Сирии
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, в Москве обеспокоены израильским ударом по авиабазе, на которой могли находиться российские советники.
Ранее министерство обороны России заявило, что два истребителя атаковали сирийский аэродром. Между тем, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что с тем, кто нанес удар, еще придется разобраться.
Комментарии27
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volkov_25 09 апреля 2018 | 14:37
Израиль мочит Асада а Россия его защищает и они коллеги. Что то новенькое.
vezdehod 09 апреля 2018 | 14:44
Израильские Коллеги не обязаны ставить Россию в известность, когда они будут наносить свои удары по Сирии - это их Суверенное право - так же говорит о себе и Россия.
danko1 09 апреля 2018 | 14:48
vezdehod: 1Если Песков сказал "нет", то это означает прямо противоположное от этого носителя лживой пурги.
С последнего незаконного переназначения себя на пост президента одни удары пошли, на которые этому ничтожеству и ответить нечем.
Только пугает мерзавец ядерным оружием и уничтожением планеты, желая заставить, чтобы с ним считались.
gordy 09 апреля 2018 | 14:59
"Сергей Лавров заявил, что с тем, кто нанес удар, еще придется разобраться."
Маша справится?
taglit 09 апреля 2018 | 15:00
danko1: Мене, мене, текел, упарсин (ивр. מְנֵא מְנֵא תְּקֵל וּפַרְסִין, по-арамейски означает буквально «мина, мина, шекель и полмины» (меры веса), в церковнославянских текстах «мене, текел, фарес») — согласно ветхозаветной Книге пророка Даниила — слова, начертанные на стене таинственной рукой во время пира вавилонского царя Валтасара незадолго до падения Вавилона от рук Кира. Объяснение этого знамения вызвало затруднения у вавилонских мудрецов, однако их смог пояснить пророк Даниил:
« Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень лёгким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам.
В ту же ночь Валтасар был убит, и Вавилон перешёл под власть персов (Кн. пророка Даниила, гл. 5, ст. 30). Вероятно, библейский рассказ основывается на реальных событиях, сопровождавших вступление персидской армии в Вавилон в ночь на 12 октября 539 до н. э. (по крайней мере, отголоски истории пира Валтасара можно обнаружить в других ближневосточных и античных источниках).
Нет ничего нового под луной....
mayk18 09 апреля 2018 | 14:58
vezdehod: Биби не смог до Путина дозвонится-у Владимира Владимировича нет мобильника, а телефона Пескова Биби не знает а домашний у Путина-видать отключен , в целях безопасности перед иннагурацией.
abuvgrobu 09 апреля 2018 | 14:40
Израильские коллеги и партнеры Путина опять смачно харкнули ему в физиономию. И что? Да как всегда. Утрется.
petrovitchcolyan 09 апреля 2018 | 14:58
abuvgrobu:
Интересно - интересно, кто же еще в Израиле Путину КОЛЛЕГА ?
Неужели Перес Шимон , который ждет его на кладбище ?
polit_person 09 апреля 2018 | 15:03
abuvgrobu: Израильские коллеги не опять, а постоянно пускают слюну, глядя на Сирию, и иранцев, открывших там военную базу. Прошлый раз утирание стоило одного F-16, после залпа Панциря. Вчера, плюнули, не заходя в воздушное пространство Сирии. Зачем ссориться с коллегами? Просто это лишний повод подкинуть хезболее ПЗРК.
honduras_on_kolima 09 апреля 2018 | 15:11
polit_person: Дура4ок ватный, израильский F-16 это банальный зевок пилота, который расслабился на обратной дороге.
Да и не подбили самолёт, а ранили пилота, и он теряя сознание, не смог посадить аппарат - его просто пришлось бросить в воздухе.
А F-35 даже на занюхает любое пацакское средство ПВО, которое сойдёт с конвейера лет через 5, если не 10.
Таково уже ваше отставание в этой сфере, репоеды.
Кстати, бобинный магнитофон таки нашли, чтобы разшифровать самописец от сбитой турками вашей птички?
platonnekafrin 09 апреля 2018 | 14:42
Путинская спина становится самой вожделенной. Не надо было ему голым фоткаться.
kochar 09 апреля 2018 | 14:47
Сирию бомбит кому не лень.
Из за одного животного и большинства сочувствующих к нему сотни тысяч погибших и почти полностью разрушенная страна.
"О, эта ужасная тирания большинства!" Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту
petrovitchcolyan 09 апреля 2018 | 15:01
kochar: kochar:
Не врите. Там всех игиловцев уничтожили. Мирные сирийские граждане строят социалистичиское общество.
jetsam 09 апреля 2018 | 14:48
помидор, вроде, в израиле нет.
чем ответим?
перенесем ядрово к израильской границе?
fedor_v_glaz 09 апреля 2018 | 14:50
jetsam: Нет, израильская редиска в Дикси.
jetsam 09 апреля 2018 | 15:05
fedor_v_glaz: во как....
у нас что, уже и редиска не растет?
а хрен с редькой? чеснок? капуста?
petrovitchcolyan 09 апреля 2018 | 15:07
fedor_v_glaz:
А египетская картошка это нож в спину ?
polit_person 09 апреля 2018 | 15:06
jetsam: Вы даже не представляете сколько израильских помидор в России. Кибуцы полным составом после этого удара сидят перед семисвечниками.
gregor 09 апреля 2018 | 14:51
Израиль предупреждал ,что будет мочить в сортире всех тех ,кто передаёт вооружение ,которое потом пуляет по Израилю .
peresvet73 09 апреля 2018 | 14:52
Крыса затаилась!
gostrax 09 апреля 2018 | 14:53
Просто не хотели будить пожилого человека из-за такой мелочи, все равно знали,что не имеющая аналогов С-666 усе защитит ,и никто не пострадает.Так и вышло из 8 выпущенных ракет ,сбили 10 ,и только пару просочилось исключительно благодаря кривизны земного шара.
nichirin 09 апреля 2018 | 14:58
Контактов какой степени, пардон? Третьей? ЛОЛ
stas_russkiy 09 апреля 2018 | 15:00
"У Владимира Путина не было контактов с израильскими коллегами..."
Иначе говоря, "коллеги" перестали предупреждать наглого гопника, что сейчас будут бить по морде...
jetsam 09 апреля 2018 | 15:12
stas_russkiy: ну что вы.
предупреждали.
когда сели пульку расписывать так и сказали
"а кто будет мухлевать - будем бить по наглой ботоксной морде..."
zumerxxx 09 апреля 2018 | 15:01
а кто то говорил что крым многоходовочка путина
tag188 09 апреля 2018 | 15:02
Странно, как посмел маленький Израиль проигнорировать величайшего геополитика в мире??
Они что, российское ТВ не смотрят?? Пусть включат, там им доходчиво объяснят о возвращении России на мировую арену и мультики покажут!
zibex 09 апреля 2018 | 15:05
Ночной контакт был, просто Путин проспал когда его пользовали