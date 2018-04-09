Медведев: Россия оставляет за собой право на ответные действия после введения новых санкций США

Россия оставляет за собой право на ответные действия после введения новых санкций США, — заявил премьер Дмитрий Медведев. Он также пообещал поддержку компаниям, которые попали под ограничительные меры.

Напомним, в новом санкционном списке США оказались крупнейшие российские предприниматели и компании. Сегодня утром на бирже акции РусАла упали на 40%. В целом рынок негативно отреагировал на происходящие события — основные индексы РТС и ММВБ потеряли сегодня от 9 до 11%. Также дешевеет рубль.