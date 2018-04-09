Медведев: Россия оставляет за собой право на ответные действия после введения новых санкций США
Россия оставляет за собой право на ответные действия после введения новых санкций США, — заявил премьер Дмитрий Медведев. Он также пообещал поддержку компаниям, которые попали под ограничительные меры.
Напомним, в новом санкционном списке США оказались крупнейшие российские предприниматели и компании. Сегодня утром на бирже акции РусАла упали на 40%. В целом рынок негативно отреагировал на происходящие события — основные индексы РТС и ММВБ потеряли сегодня от 9 до 11%. Также дешевеет рубль.
Комментарии72
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samkos 09 апреля 2018 | 15:18
Какие ничтожные, жалкие люди у нас в правительстве !
che21 09 апреля 2018 | 15:19
Чмошник ты медведев,вор и чмошник
shoorah 09 апреля 2018 | 15:21
Даже уже надоело шутить на тему вкладов американских конгрессменов в Сбербанке и обучения их детей в Калужском педагогическом институте.
alle_op 09 апреля 2018 | 15:34
Айфончик грозится свои поместья с уточками продать и деньги отдать "пострадавшим" компаниям и дружкам?
bolshoysceptic 09 апреля 2018 | 15:37
Что нового может предложить Айфончик, кроме бомбежки Воронежа?