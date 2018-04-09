Преподаватели департамента медиа НИУ ВШЭ извинились перед студентами за удаление записи программы с участием Пескова

Преподаватели департамента медиа Высшей школы экономики извинились перед студентами за удаление записи учебной программы «В точку!» с участием пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Открытое письмо подготовили по итогам обсуждения.

Преподаватели департамента медиа выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией. Одно из правил, которым мы учим студентов: договоренность о том, в каких границах и на каких условиях проходит интервью, фиксируется до начала разговора. Журналист имеет право согласиться с условиями спикера или нет, тогда он отказывается от беседы. Но в случае с программой «В точку!» причины отказа от обнародования записи противоречили одному из профессиональных принципов, сказано в открытом письме преподавателей факультета медиа ВШЭ. В заявлении отмечено, что студенты проявили качества настоящих журналистов и встали на защиту профессии. А преподаватели считают своим долгом принести извинения.

После интервью в программе «В точку!» Дмитрий Песков спросил у студентов: «Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?». Впоследствии руководитель программы «Журналистика» на факультете медиа Сергей Корзун сказал, что запись встречи удалили по просьбе пресс-секретаря президента.

Студенты ВШЭ назвали это цензурой и подчеркнули, что с ними не оговаривали условия беседы. Как отметил один из студентов на своей странице в Фейсбуке, очень жаль, что Сергей Корзун «редуцирует журналистскую этику до формулы «пацан сказал — пацан сделал» и учит этому студентов».

Студенты отдельно поблагодарили тех преподавателей и сотрудников департамента медиа, которые их поддержали. Молодые люди подчеркнули, что в администрации факультета есть люди, выступающие на стороне студентов.