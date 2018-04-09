Преподаватели департамента медиа НИУ ВШЭ извинились перед студентами за удаление записи программы с участием Пескова
Преподаватели департамента медиа Высшей школы экономики извинились перед студентами за удаление записи учебной программы «В точку!» с участием пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Открытое письмо подготовили по итогам обсуждения.
Преподаватели департамента медиа выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией. Одно из правил, которым мы учим студентов: договоренность о том, в каких границах и на каких условиях проходит интервью, фиксируется до начала разговора. Журналист имеет право согласиться с условиями спикера или нет, тогда он отказывается от беседы. Но в случае с программой «В точку!» причины отказа от обнародования записи противоречили одному из профессиональных принципов, сказано в открытом письме преподавателей факультета медиа ВШЭ. В заявлении отмечено, что студенты проявили качества настоящих журналистов и встали на защиту профессии. А преподаватели считают своим долгом принести извинения.
После интервью в программе «В точку!» Дмитрий Песков спросил у студентов: «Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?». Впоследствии руководитель программы «Журналистика» на факультете медиа Сергей Корзун сказал, что запись встречи удалили по просьбе пресс-секретаря президента.
Студенты ВШЭ назвали это цензурой и подчеркнули, что с ними не оговаривали условия беседы. Как отметил один из студентов на своей странице в Фейсбуке, очень жаль, что Сергей Корзун «редуцирует журналистскую этику до формулы «пацан сказал — пацан сделал» и учит этому студентов».
Студенты отдельно поблагодарили тех преподавателей и сотрудников департамента медиа, которые их поддержали. Молодые люди подчеркнули, что в администрации факультета есть люди, выступающие на стороне студентов.
Комментарии6
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petrovitchcolyan 09 апреля 2018 | 14:26
А чего еще ждать от журнашлюшек ?
Из них и готовят всяких врунов продажных типа пИськов и сИмоняььььян
zapadnay 09 апреля 2018 | 14:33
Ай, да молодцы, студенты! С такими ребятами, есть надежда, что профессия журналиста не умрет.
abuvgrobu 09 апреля 2018 | 14:27
Корзун сказал, что запись встречи удалили по просьбе пресс-секретаря президента.
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Как лисы на снегу:: только пробежала - тут же хвостом следы затирает..
Воровские привычки-то никуда не денешь..
farter 09 апреля 2018 | 14:27
Эволюция Корзуна расстраивает...
a_111111 09 апреля 2018 | 14:34
farter: А я таки Корзуну верю... Он ранее доказал что ему верить можно.
rom8883 09 апреля 2018 | 14:31
Подрастают принципиальные журналисты. Киселёвы-соловьёвы останутся без замены.